Google envisage de produire un Pixel Flip à l’avenir

Maintenant que le Pixel Fold est officiel, Google envisage de développer un appareil pliable à clapet analogue à la série Galaxy Z Flip ou au Motorola Razr. En fait, plusieurs entreprises chinoises qui ont sorti un appareil pliable de type livre ont fini par ajouter un modèle à clapet également. Par exemple, en début d’année, OPPO a ajouté le Find N2 Flip à sa gamme de smartphones pliables, qui comprend également le Find N2 Fold. Le mois dernier, Vivo a dévoilé le X Fold 2 et ajouté le X Flip. Quant à Huawei, il propose non seulement plusieurs modèles pliables de type livre, mais aussi une paire de modèles pliables à clapet.

Selon Tom’s Guide, George Hwang, chef de produit Google Pixel, a déclaré lors de la Google I/O 2023, dans une interview, que Google souhaitait concevoir et produire un appareil pliable à clapet pour accompagner le Pixel Fold. Interrogé sur un Pixel Flip, Hwang a répondu : « Nous sommes toujours à la recherche de différents types d’appareils, de différents types de technologies, et c’est vraiment intéressant. Nous l’envisageons sans aucun doute ».

Mais, le chef de produit de Google a clairement indiqué que le Pixel Fold est ce sur quoi l’entreprise se concentre actuellement en ce qui concerne les appareils pliables. « La chose pour nous est que nous voulons nous concentrer spécifiquement sur ce facteur de forme [livre] en raison de tout ce que nous pouvons lui apporter et nous assurer que nous pouvons résoudre certains problèmes clés des utilisateurs, du design aux applications ainsi qu’aux caméras », a déclaré Hwang.

Le Googler a ajouté que l’objectif principal de l’équipe avec le Pixel Fold était de produire un appareil que les utilisateurs voudraient transporter tous les jours. « J’ai mis l’équipe au défi, lorsque nous avons commencé, de transporter ces appareils et de s’assurer que c’est un appareil que vous voulez utiliser tous les jours, et pas seulement un appareil de luxe », a déclaré Hwang. « Avec un tel état d’esprit, la façon de penser et les compromis que l’on fait changent ».

Il existe une différence majeure entre l’utilisation des appareils pliables de type livre et celle des appareils pliables de type clapet. Les appareils pliables de type livre s’ouvrent pour révéler un grand écran interne de la taille d’une tablette, tandis que grâce à un écran externe, ces appareils peuvent être utilisés comme un smartphone lorsqu’ils sont fermés. Lorsqu’ils sont fermés, les appareils pliables à clapet se glissent facilement dans une poche. Lorsqu’ils sont ouverts, un écran de smartphone (de 6,2 à 6,8 pouces) est accessible. Les appareils à clapet sont généralement dotés d’un petit écran externe qui affiche l’heure, les notifications, certaines applications, et les plus grands servent de viseur pour les selfies.

Un engouement pour les 2 types ?

Les écrans externes des appareils à clapet sont de plus en plus grands cette année, car ils sont devenus un champ de bataille pour les fabricants de ces appareils. Par exemple, Motorola augmente la taille de son écran externe Quick View sur le Razr 40 Ultra pour atteindre 3,5 pouces. Après des années de plaintes concernant la minuscule taille de l’écran de couverture de la série Flip, le prochain Galaxy Z Flip 5 devrait, selon les rumeurs, être doté d’un écran externe de 3,4 pouces. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport à l’écran de 1,9 pouce du modèle de l’année dernière.

Même si Google est très enthousiaste à propos du Pixel Fold, Hwang laisse entendre qu’il ne s’agira pas du seul appareil pliable portant le nom Pixel. Il a déclaré : « Nous sommes assez confiants dans ce que nous faisons avec [le Pixel Fold]. Mais nous explorons toujours d’autres types d’appareils et d’autres types de technologies ».

Malheureusement, le Pixel Fold n’est pas encore prévu pour la France. Il faudra donc patienter pour voir le premier smartphone pliable de Google dans l’hexagone.