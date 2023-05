Le Google Pixel 8 Pro inclura un thermomètre pour mesurer la température corporelle

En mars 2023, les premiers rendus du futur Pixel 8 Pro ont été divulgués. Ces rendus montraient une découpe circulaire sous le flash. À l’époque, on pensait qu’il s’agissait d’un autre module de caméra logé séparément. Cependant, il semble maintenant que Google avait quelque chose d’autre dans ses cartons à son sujet.

Selon de récentes fuites, le futur smartphone phare Pixel 8 Pro, de Google, pourrait intégrer un nouveau capteur de température pour mesurer la température corporelle. Le capteur profitera d’un thermomètre intégré au smartphone. Oui, c’est bien cela !

Si le design du Pixel 8 Pro ressemblera à celui de son prédécesseur, le Pixel 7 Pro, un changement notable est identifiable. Au lieu de trois caméras séparées, le Pixel 8 Pro devrait, selon les rumeurs, être doté d’une barre de caméra qui loge toutes les caméras ainsi que le capteur thermomètre.

Ce capteur thermomètre dédié sera capable de mesurer la température des humains et des objets. Cependant, il pourrait être exclusif au Pixel 8 Pro et ne pas être disponible sur le modèle Pixel 8, plus abordable. Les employés de Google sont déjà en train de tester le nouveau Pixel 8 Pro, selon le rapport.

Une vidéo divulguée par 91mobiles montre comment les utilisateurs peuvent utiliser la fonction thermomètre sur le Pixel 8 Pro. Pour prendre leur température, les utilisateurs du Pixel devront retirer tout accessoire couvrant leurs tempes ou leur front. Ensuite, ils devront tenir le téléphone près de leur front sans toucher la peau et le bouger pendant 5 secondes pour obtenir une lecture de la température à partir du thermomètre. Une fois enregistré, le téléphone vibrera pour montrer les résultats.

