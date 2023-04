Voici les vivo X Fold 2 et vivo X Flip avec des écrans pliables AMOLED à 120 Hz

vivo vient d’annoncer le X Fold2, son dernier smartphone pliable, et le X Flip, son premier smartphone pliable à clapet, lors d’un événement en Chine, comme elle l’avait promis. Ces deux appareils sont dotés d’un écran AMOLED pliable à 120 Hz et sont équipés d’un SoC Snapdragon de la série 8.

Vivo X Fold2

Le X Fold2 est équipé d’un écran principal de 8,03 pouces avec une résolution 2K et un écran externe de 6,53 pouces d’une résolution. Il s’agit d’écrans E6 AMOLED LTPO avec un support d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est recouvert de verre SCHOTT UTG et prend en charge le capteur d’empreintes digitales 3D ultrasonique à l’intérieur et à l’extérieur de l’appareil.

L’appareil est également doté d’une nouvelle charnière ultra-résistante et légère qui utilise le matériau aéronautique FS54 développé par Vivo, plus résistant et plus léger, et qui a passé avec succès le test de pliage sans souci Rheinland 40 W. Le diamètre de la charnière de la goutte d’eau est désormais de 5 mm, contre 4,6 mm pour le X Fold et le X Fold+.

Par rapport à la précédente génération, l’épaisseur et le poids ont été réduits respectivement de 2 mm et 33 g. Les pièces de la charnière du X Fold2 ont été réduites de 83 par rapport à la génération précédente, et le poids de la charnière a été réduit de 30 %.

La durée de vie du pliage de la nouvelle machine est supérieure de 33 % à celle de la précédente génération, et peut atteindre une durée de vie de 400 000 fois, a déclaré l’entreprise.

Performances et caméras

Le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 et d’une mémoire vive de 12 Go. Le X Fold2 est équipé d’une puce de sécurité SPU de nouvelle génération, exclusive à l’industrie, qui offre une protection complète de la sécurité et de la vie privée. Le X Fold2 dispose d’une surface de dissipation thermique de 2448 mm², la plus grande surface de dissipation thermique du refroidissement liquide VC de l’industrie, a ajouté la société.

La caméra arrière de 50 mégapixels est dotée de la technologie VCS bionic spectrum, développée par Vivo et Sony, qui réduit le bruit de 20 % et augmente la capacité de reproduction des couleurs de 15 %. L’objectif est doté d’un revêtement Zeiss T*.

La puce d’imagerie V2 développée par Vivo est également présente. Lors de la prise de vue de scènes nocturnes, la luminosité est considérablement augmentée et une réduction extrême du bruit est utilisée, de sorte que les hautes lumières ne sont pas exposées et que les parties sombres sont détaillées, selon Vivo.

Le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, et c’est le premier smartphone pliable au monde à proposer une charge rapide filaire de 120 W qui peut charger jusqu’à 100 % en 26 minutes, et le smartphone est également livré avec une charge sans fil de 50 W.

Caractéristiques

Écran interne LTPO AMOLED E6 de 8,03 pouces d’une résolution 2K+ (2 160 x 1 916 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, HDR 10+, Dolby Vision, et une luminosité maximale de 1800 nits

Écran externe E6 AMOLED de 6,53 pouces d’une résolution full HD+ (2 520 × 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale de 1600 nits

CPU Snapdragon 8 Gen 2 en 4 nm avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

OriginOS 3 basé sur Android 13

Double SIM

Caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMCX866, ouverture f/1,75, OIS, revêtement Zeiss T*, puce V2, caméra ultra-large à 108° de 12 mégapixels avec capteur Sony IMX663, ouverture f/2,0, et caméra téléobjectif portrait de 12 mégapixels ouverture f/1,98

Caméra frontale de 16 mégapixels à l’intérieur et à l’extérieur avec ouverture f/2,45

Capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran, à l’intérieur et à l’extérieur

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

Dimensions : 161,29 × 143,43 × 5,95 mm (ouvert)/73,42 × 12,9 mm (Noir)/13,2 mm (Rouge et Bleu) (fermé) ; Poids : 278 g (Rouge et Bleu)/279 g (Noir)

5G SA/NSA, Double 4 G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Type-C

Batterie de 4 800 mAh avec un support de la charge rapide de 120 W, charge sans fil de 50 W, charge sans fil inversée

vivo X Flip

Le X Flip est doté d’un écran pliable AMOLED de 6,74 pouces avec un verre UTG et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un pli invisible et un grand écran externe de 3 pouces, avec une fonction d’ouverture d’application miroir, de sorte que plusieurs applications peuvent également être ouvertes sur l’écran externe sans ouvrir l’écran interne.

La fonction miroir de maquillage à lumière douce offre l’expérience d’une boîte de maquillage physique et se transforme en une véritable « boîte de maquillage » en quelques secondes. La moitié supérieure de l’écran est aussi claire qu’un miroir, et la moitié inférieure de l’écran dispose d’une variété de fonctions de maquillage.

Il a reçu la première certification TUV Rhineland au monde et peut être plié 500 000 fois. Le smartphone est équipé d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de RAM, d’une caméra arrière de 50 mégapixels et d’une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 44 W.

Caractéristiques

Écran AMOLED de 6,74 pouces d’une résolution full HD+ (2 520 × 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gradation PWM haute fréquence de 1 920 Hz

Écran AMOLED de 3 pouces d’une résolution de 682 × 422 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz

CPU Snapdragon 8+ Gen 1 avec un GPU Adreno 730

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1

OriginOS 3 basé sur Android 13

Double SIM

Caméra de 50 mégapixels avec ouverture f/1,75, OIS, revêtement Zeiss T*, caméra ultra-large à 106° de 12 mégapixels avec ouverture f/2,2

Caméra frontale de 32 mégapixels à l’intérieur et à l’extérieur avec ouverture f/2,45

Capteur d’empreintes digitales latéral

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

Dimensions : 166,42 (ouvert)/86,4 mm (fermé)× 75,25×7,75~8,19 mm (ouvert)/16,62~17,56 mm (fermé) ; Poids : 198 g (Violet et Noir)/199 g (Or)

5G SA/NSA, Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth 5.3 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC, USB Type-C

Batterie de 4 400 mAh avec charge rapide de 44W

Prix et disponibilité

Le vivo X Fold2 est disponible dans les coloris Shadow Black, China Red et Azure Blue au prix de 8999 yuans (environ 1 200 euros) pour les modèles 12 Go de RAM + 256 Go de stockage et 9999 yuans (environ 1 350 euros) pour les modèles 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le vivo X Flip est disponible dans les coloris Diamond Black, Purple et Silk Gold au prix de 5999 yuans (environ 800 euros) pour les modèles 12 Go + 256 Go et 6699 yuans (environ 890 euros) pour les modèles 12 Go + 512 Go. Ces modèles sont disponibles à la commande et seront commercialisés en Chine à partir du 28 avril.

Aucune information pour un lancement en France.