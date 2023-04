Test du OPPO Find N2 Flip : de grands écrans à un prix plus abordable

Si vous avez voulu un smartphone pliable au cours des dernières années, il y a de fortes chances que vos seules options soient un Galaxy Z Fold ou un Galaxy Z Flip de Samsung. Les smartphones pliables d’autres marques (toutes Chinoises), pour une raison ou une autre, n’ont été vendus qu’en Chine. Cela a créé une situation étrange où la scène des smartphones pliables était très compétitive dans un seul pays. Partout ailleurs, il y a un monopole exploité par Samsung.

La bonne nouvelle est que les marques chinoises sont enfin prêtes à lancer des smartphones pliables à l’international. Honor vient de le faire, et OnePlus indique qu’elle pourrait également suivre cette « tendance ». Mais le premier à être officiellement « lancé » en dehors de la Chine est le Find N2 Flip de OPPO. Même s’il ne sera pas commercialisé aux États-Unis, le fait qu’il se vende dans une grande partie de l’Europe et de l’Asie de l’Est est important, car les meilleurs smartphones ne peuvent que s’améliorer avec plus de concurrence.

J’ai testé le smartphone, et le matériel est impressionnant, avec plusieurs victoires matérielles clés sur le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Cependant, il ne faut pas oublier que c’est Samsung qui a inventé ce facteur de forme pliable à clapet, et que OPPO ne fait que reprendre une formule existante en y ajoutant un certain raffinement. Mais comme mentionné à diverses reprises sur ce blog, il semble que Samsung se repose sur ces lauriers et montre que la concurrence est très impatiente de lui grignoter des parts de marché.

Dans la boîte, on retrouve :

OPPO Find N2 Flip

Chargeur 80 W

Câble de données USB-C

Outil SIM x

Guide de sécurité

Coque de protection transparente

Film de protection pré-posé (écran externe)

Guide de démarrage

OPPO Find N2 Flip: design

Le OPPO Find N2 Flip est essentiellement une dalle d’écran de 6,8 pouces très fine qui se plie à mi-chemin. Lorsqu’il est déplié, il fonctionne comme n’importe quel autre smartphone Android. Si vous avez vu la gamme Galaxy Z Flip, vous savez presque exactement à quoi vous attendre avec le OPPO Find N2 Flip. Tout, de la taille de l’écran à l’emplacement des boutons de volume et des boutons d’alimentation, est très similaire.

Le Find N2 Flip est légèrement plus large, mais plus fin lorsqu’il est plié, mais si vous fermiez les yeux et les preniez en main, vous ne pourriez pas les différencier, à moins que vous ne sachiez comment sentir l’emplacement de l’objectif de la caméra ou le léger écart au niveau du point de pliage de Samsung.

Cependant, l’une des plus grandes différences entre le Z Flip 4 et le Find N2 Flip est la charnière. Comme le Find N2, ce modèle à clapet utilise la seconde génération de la « Flexion Hinge » de OPPO. La marque affirme qu’elle a considérablement réduit son encombrement, ce qui était l’une des principales raisons pour lesquelles le Find N2 a pu se délester d’un poids important. Ici, OPPO affirme que l’espace gagné par la charnière mince a permis à la société de placer une batterie plus grande que d’habitude dans la cellule (4,300 mAh).

Une charnière de nouvelle génération

La charnière semble bien construite, nécessitant un peu de force pour s’ouvrir, et elle peut également rester en place à n’importe quel angle. Lorsque le Find N2 Flip est à moitié plié en forme de L, OPPO appelle cela « FlexForm », et a conçu des fonctionnalités logicielles pour tirer parti de ce facteur de forme. J’en reparlerais plus tard.

Le Find N2 Flip utilise également un nouveau « pliage en goutte d’eau » lorsqu’il est fermé. Cette forme de goutte d’eau a un plus grand rayon de courbure et se traduit par un pli plus léger et une déformation moindre de l’écran par rapport à une charnière en forme de « U ». OPPO a déclaré avoir utilisé de l’acier aéronautique à haute résistance à la position clé des roulements pour garantir que la charnière offre une grande fiabilité avec une résistance à la traction et une limite d’élasticité supérieures respectivement de 15 % et 25 %, par rapport à la traditionnelle conception de la charnière. OPPO affirme que le smartphone a été testé jusqu’à 4 00 000 fois par le TÜV Rheinland, ce qui équivaut à 10 ans d’utilisation si vous ouvrez et fermez l’appareil 100 fois par jour.

Une bonne répartition du poids

Pour ce qui est de l’emplacement des boutons et des ports, le bouton d’alimentation se trouve sur le côté droit, avec le capteur d’empreintes digitales intégré, ainsi que les boutons de volume. Le double emplacement SIM, le microphone principal, le port USB Type-C et la grille du haut-parleur sont présents en bas. Le microphone secondaire se trouve sur la partie supérieure. Il a des côtés en aluminium poli, il est donc sujet aux traces de doigts.

L’arrière du smartphone est également doté d’une protection en verre Gorilla Corning. Le smartphone ne mesure que 7,45 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié et 16,02 mm lorsqu’il est replié. Il ne pèse que 191 grammes. La répartition du poids est bonne.

OPPO Find N2 Flip: écran

Le Find N2 Flip est doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces d’une résolution full HD+ (2 520 × 1 080 pixels) au ratio 21:9 avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Il est protégé par un verre Ultra Thin Glass (UTG). L’écran est lumineux et la lisibilité en plein soleil est également bonne grâce à une luminosité allant jusqu’à 1 600 nits. Les couleurs sont également éclatantes puisqu’il dispose d’une gamme de couleurs DCI-P3 et sRGB de 100 %. Vous pouvez choisir entre les modes de couleurs d’écran Vivid, Naturel et Pro.

Vous pouvez sélectionner le mode élevé pour 120 Hz ou le mode standard pour 60 Hz. Comme il s’agit d’un écran LTPO, il offre un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile est de 240 Hz. L’amélioration visuelle optimise les couleurs et le contraste dans des applications telles que YouTube et Netflix pour des effets d’affichage plus vifs. Les angles de vision sont excellents avec très peu de décalage des couleurs, même en vision hors angle.

Le smartphone prend également en charge le HDR 10, qui fonctionne pour YouTube et Netflix. Vous pouvez activer l’option Bright HDR Video dans les paramètres d’affichage, ce qui augmente les couleurs lors de la lecture de vidéos HDR. Il existe également une option d’amélioration de la netteté de l’image.

Le smartphone n’a pas de LED de notification, mais il dispose d’un écran Always on Display qui affiche des informations contextuelles et des notifications tout au long de la journée ou selon le calendrier.

Un autre avantage majeur du pli à peine visible est que lorsque vous passez votre doigt de haut en bas de l’écran, vous sentez qu’une légère fossette, et non un brutal trou comme sur le Galaxy Z Flip 4. Il n’y a pas à dire : le léger pli de ces appareils pliants chinois relègue Samsung au second plan.

Un grand écran en façade

Le smartphone est doté d’un grand écran extérieur AMOLED de 3,26 pouces d’une résolution de 720 × 382 pixels, le plus grand écran secondaire d’un smartphone à clapet. Il présente un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 900 nits. Il est protégé par le verre Gorilla Glass 5 de Corning.

Comme l’écran est grand, il vous permet d’afficher six notifications et d’utiliser l’écran comme viseur d’appareil photo. Il permet également de répondre rapidement aux messages dans les applications, mais il n’est pas possible de taper un message. Vous pouvez basculer les paramètres, enregistrer une note vocale ou répondre à un appel sans ouvrir votre téléphone.

L’écran de couverture propose également des animaux de compagnie interactifs. Il y a aussi un GIF, un Bitmoji ou un autocollant pour une plus grande personnalisation du mode « Always-On Display ». Outre les Bitmoji et les autocollants OMOJI, le « Always-On Display » affiche également des informations utiles : l’heure, la date, l’état de l’alimentation et les notifications.

Le smartphone est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Un écouteur situé sur la tranche supérieure fait également office de haut-parleur secondaire. Les bords de l’écran sont à peine visibles.

OPPO Find N2 Flip: performances

Il est intéressant de noter que le Flip N2 fonctionne avec le processeur Dimensity 9000+ de MediaTek au lieu d’une puce Snapdragon de Qualcomm. Les puces de MediaTek répondent parfaitement à la plupart des besoins, et le Dimensity 9000+ à 4 nm est un processeur phare qui peut rivaliser avec le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, mais il n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 8 Gen 2. Plus important encore, la perception dans l’espace des smartphones Android est que seuls les smartphones d’entrée ou de milieu de gamme utilisent des puces MediaTek.

En ce qui concerne la mémoire, le Find N2 Flip n’est livré qu’avec une seule configuration : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La RAM de 8 Go est très bien, mais le stockage utilise UFS 3.1 au lieu du tout nouveau UFS 4.0 qui a été vu dans plusieurs versions récentes.

La puce Dimensity 9000+ de MediaTek a plus que bien géré ce smartphone pendant ma période de test. Je dois admettre que je ne suis pas un gros joueur, je ne m’assiérais pas pendant une session de deux heures de jeu sur un smartphone, et encore moins sur un petit smartphone à clapet fin qui n’est pas conçu pour cette tâche.

J’ai utilisé l’appareil pour des tâches plus classiques de smartphone, comme prendre des photos, faire défiler les réseaux sociaux, envoyer des messages, et le smartphone n’a évidemment pas souffert du tout. Aucun décalage, aucun plantage d’application, et rien d’extraordinaire en une semaine d’utilisation. J’ai monté quelques clips vidéo de 30 à 45 secondes pour les Reels Instagram et le temps de rendu était acceptable : pas aussi rapide que le Snapdragon 8 Gen 2, mais pas plus lent que le Tensor G2 du Pixel 7 Pro.

J’ai également lancé quelques benchmarks, et le Find N2 Flip a obtenu des résultats corrects, avec évidemment des chiffres inférieurs à ceux du Snapdragon 8 Gen 2.

OPPO Find N2 Flip: logiciel

Il fonctionne sous Android 13 basé sur ColorOS 13. Il dispose d’un patch de sécurité Android pour février 2023. Comme les autres modèles phares de OPPO, il bénéficiera de 4 ans de mises à jour majeures d’Android et de 5 ans de mises à jour des correctifs de sécurité.

ColorOS 13 ajoute le design Aquamorphic pour une expérience visuelle fluide et confortable, une iconographie intuitive, une nouvelle présentation de type carte pour l’interface utilisateur, de nouveaux traits de visage pour les Omoji, Smart Always-on Display, de grands dossiers, des widgets dynamiques pour l’écran d’accueil, Auto Pixelate, Private Safe, et le moteur Quantum Animation Engine 4.0 améliore la fluidité générale.

ColorOS a été en grande partie bien optimisé pour ce facteur de forme. Contrairement au Find N2, plus grand, il n’y a pas de problèmes de mise à l’échelle des applications, car celles-ci n’ont pas besoin de passer d’un écran à l’autre. L’interface utilisateur de l’appareil photo tire parti de la nature pliable du smartphone et déplace le viseur de l’appareil photo vers la moitié supérieure de l’écran dès que le smartphone commence à se plier. YouTube déplacera également automatiquement la vidéo vers la moitié supérieure de l’écran. Aucune de ces astuces logicielles n’est nouvelle, puisque Samsung les propose dans la série Flip depuis le premier jour.

Outre les applications habituelles, l’appareil est livré avec diverses applications préinstallées, comme Amazon Shopping, Snapchat et Netflix. Ces applications peuvent être désinstallées, mais reviennent une fois le smartphone réinitialisé.

Sur les 8 Go de RAM LPDD5, vous disposez de 7,4 Go de RAM utilisable, et environ 4 Go de RAM sont libres lorsque les applications par défaut tournent en arrière-plan. L’appareil dispose également d’une fonction d’extension de la mémoire vive, qui utilise le stockage intégré comme mémoire vive. Cette fonction permet d’étendre la mémoire vive jusqu’à 8 Go. Sur 256 Go, vous disposez d’environ 221 Go de stockage libre.

Le smartphone utilise le stockage UFS 3.1, et nous avons obtenu des vitesses de lecture séquentielle d’environ 1719 Mo/s.

OPPO Find N2 Flip: caméras

Le capteur photo principal du OPPO Find N Flip 2 est un capteur IMX890 de 1/1,56 pouce avec une ouverture f/1,8. C’est le même capteur utilisé par le OnePlus 11 et le OPPO Find N2, ce qui signifie que c’est un très bon capteur pour un petit smartphone pliable, avec un capteur plus grand que le capteur principal du Galaxy Z Flip 4.

L’une des nouvelles caractéristiques de l’IMX890 est sa mise au point omnidirectionnelle, ce qui signifie que chaque pixel du capteur peut verrouiller la mise au point et produire un bokeh d’aspect assez naturel dans les photos avec une séparation claire entre le sujet et l’arrière-plan.

Les photos prises à la lumière du jour sont de bonne qualité, grâce à ce capteur, et la plage dynamique est meilleure avec le HDR automatique. Le mode AI reconnaît les différentes scènes photographiques et ajuste automatiquement les réglages de l’appareil pour rehausser les couleurs. Le zoom 2x est plutôt bon, mais dès que vous zoomez au-delà, la qualité se dégrade puisqu’il s’agit d’un zoom numérique. Le mode portrait est également satisfaisant. Le capteur photo ultra-large de 8 mégapixels est décent, mais l’entreprise aurait pu proposer un capteur photo grand-angle à haute résolution.

Il y a quelques points que j’aimerais souligner sur la base des échantillons ci-dessus. Tout d’abord, les couleurs, surtout en journée, sont très agréables. Elles sont légèrement plus contrastées tout en conservant un aspect naturel. Si vous avez suivi les smartphones de OPPO ou OnePlus, vous savez peut-être que cela est dû au partenariat de la société avec le fabricant allemand d’appareils photo Hasselblad, qui a créé ce qu’on appelle le « réglage des couleurs Hasselblad ».

Les photos en basse lumière sont bonnes, avec beaucoup de détails et moins de bruit, grâce au NPU MariSilicon X. Le mode Nuit est utile, mais son traitement prend quelques secondes. Il existe également un mode Pro développé par Hasselblad en mode nuit pour un réglage manuel.

La caméra frontale est bonne à la lumière du jour, et les images en basse lumière sont décentes. La détection des bords est également bonne. Vous pouvez utiliser l’écran extérieur pour prendre des selfies à l’aide du capteur photo principal, ce qui est une bonne chose, mais il y a une légère dégradation de la qualité de l’image.

Dans l’ensemble, le bloc de caméra du Find N2 Flip est très bon pour un smartphone pliable à clapet, mais il ne va pas menacer de détrôner un smartphone fait pour ça. Mais avec ces smartphones à clapet, leur facteur de forme et leur charnière entièrement articulée ajoutent une réelle expérience. Vous pouvez prendre des selfies en mains libres, prendre des photos de groupe sans demander à un étranger de vous aider à tenir l’appareil photo, ou incliner l’écran à un angle qui vous permet de filmer très haut ou très bas sans vous tordre le cou. Les facteurs de forme ajoutent à l’expérience globale. Et oui, le logiciel de l’application appareil photo de OPPO tire également partie de la forme.

OPPO Find N2 Flip: autonomie

L’autonomie de la batterie peut être considérée comme excellente pour un smartphone pliable à clapet. Ce smartphone a duré toute une journée de 13-14 heures avec environ 4-5 heures de temps à l’écran sur une seule charge, ce qui est quelque chose que les smartphones Z Flip de Samsung ne peuvent pas faire.

L’absence de charge sans fil en dérangera plus d’un, mais je n’ai pas eu de problème avec cette omission, étant donné que le smartphone se charge beaucoup plus rapidement que les smartphones pliables de Samsung, à 44 W. La légèreté du smartphone et la solidité des haut-parleurs en font un très bon appareil de consommation de médias pendant les longs trajets en bus et les files d’attente en gare.

Dans l’ensemble, je n’ai pas vraiment à me plaindre des performances. Si vous êtes un gros joueur, vous en aurez probablement. Mais vous devriez savoir qu’il ne faut pas utiliser un smartphone pliable pour cela.

OPPO Find N2 Flip: verdict

Le OPPO Find N2 Flip est, comme le plus grand Find N2, un appareil pliable bien fait, bien conçu avec une construction matérielle qui peut rivaliser avec tout ce qui est fabriqué par Samsung. Si vous avez été un fan du facteur de forme à clapet, le Find N2 Flip ne l’amène pas nécessairement à un nouveau niveau, mais il l’élève légèrement grâce à la taille de l’écran de couverture plus utile et au ratio d’aspect.

Cependant, la grande question est de savoir si le Find N2 Flip est meilleur que le Z Flip 4. Le smartphone à clapet de e OPPO a un écran plus beau et une caméra principale plus puissante, mais l’appareil de Samsung a une résistance à l’eau IPX8, la recharge sans fil, et un logiciel plus soigné sans aucun bug majeur.

Là où OPPO se différencie du Z Flip 4, c’est avec cet écran extérieur beaucoup plus grand. L’un de mes plus gros regrets avec les appareils pliables à clapet comme le Z Flip 4 est de devoir déplier le smartphone 80-100 fois par jour juste pour répondre à un message ou vérifier Twitter. OPPO a construit un matériel qui résout ce problème.

Quoi qu’il en soit, le simple fait que OPPO vende cet appareil dans des pays comme la France est énorme, car il met effectivement fin au monopole de Samsung sur le secteur des smartphones pliables à clapet. Les gens peuvent maintenant entrer dans un magasin et voir des options pour de petits appareils pliables. C’est très important.