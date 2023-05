Craignant des fuites, Apple restreint l’utilisation de ChatGPT par ses employés

Cette version commerciale plus onéreuse de ChatGPT devrait fonctionner sur des serveurs dédiés, distincts de ceux utilisés par d’autres entreprises ou par des utilisateurs individuels, ce qui devrait permettre d’éviter les fuites de données involontaires et d’empêcher que des données sensibles soient utilisées pour entraîner le modèle de langage de l’IA. Malgré tout, il est douteux qu’un concurrent aussi prestigieux qu’Apple confie ses données confidentielles à Microsoft dans ces circonstances.

Pour répondre aux préoccupations des entreprises en matière de protection de la vie privée, Microsoft a récemment annoncé son intention de lancer une version de ChatGPT axée sur la protection de la vie privée et destinée aux banques, aux prestataires de soins de santé et à d’autres grandes organisations très préoccupées par les fuites de données et la conformité aux réglementations.

Apple est bien connu pour ses mesures de sécurité rigoureuses, et sa décision d’interdire l’utilisation d’outils d’IA externes reflète une tendance croissante au sein d’entreprises telles que Samsung et JPMorgan Chase. Le Wall Street Journal rapporte qu’Amazon a encouragé ses ingénieurs à utiliser ses propres outils d’IA (comme CodeWhisperer) pour l’aide au codage plutôt que des outils externes.

Selon des sources internes et des documents d’entreprise examinés par le Wall Street Journal, Apple a limité l’utilisation par ses employés de ChatGPT et d’outils de codage de l’IA tels que GitHub Copilot , de peur de divulguer des données confidentielles à des sources extérieures. Par ailleurs, Apple serait également en train de développer une technologie d’IA analogue .