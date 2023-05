Elon Musk ne dirigerait plus Tesla, alors qui s’occupe de l’entreprise de véhicules électriques ?

Selon les dernières rumeurs, Elon Musk ne s’occuperait plus de Tesla. Ce détail a été rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal. Auparavant, certains investisseurs de Tesla étaient furieux, car ils pensaient qu’Elon Musk ne parvenait pas à diriger le fabricant de véhicules électriques.

Gary Black, un gestionnaire de fonds spéculatif qui possède plus de 50 millions de dollars d’actions Tesla, a affirmé qu’il n’y avait pas eu de PDG de Tesla depuis qu’Elon avait acquis Twitter. Si les rumeurs affirment que le milliardaire ne dirige pas Tesla, alors qui dirige le constructeur automobile ?

Selon le dernier rapport de Futurism, la personne qui dirige réellement Tesla est le directeur financier Zach Kirkhorn. Kirkhorn a été embauché en tant que directeur financier de l’entreprise en 2019. Lorsqu’il est entré chez Tesla, l’entreprise n’était évaluée qu’à environ 50 milliards de dollars. À l’heure où j’écris ces lignes, Tesla a déjà atteint une valorisation de plus de 500 milliards de dollars.

Bien qu’Elon soit publiquement félicité pour les réalisations du constructeur automobile, des spéculations affirment que les succès de l’entreprise de VE sont crédités en privé à Kirkhorn.

Kurt Kelty, ancien directeur principal de la technologie des batteries chez Tesla, a déclaré que le directeur financier ne voulait pas voler la vedette à Musk. Bien que les contributions de Kirkhorn soient importantes pour Tesla, Elon reste le PDG, ce qui signifie que la plupart des succès de l’entreprise lui sont attribués.

Elon, @elonmusk, please let @WSJ know you aren’t stepping down from being the CEO of @Tesla.

These 🤡 belong in the circus 🎪

—Eva McMillan ♥️ (@EvasTeslaSPlaid) May 12, 2023