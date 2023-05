Test du DJI RS 3 Mini : malgré sa petite taille, il a tout d’un grand

Le RS 3 Mini de DJI est une version réduite de la populaire gamme de cardans RS qui supporte une charge utile plus légère et dispose de moteurs réduits et d’un cadre plus petit pour s’adapter aux appareils photo sans miroir plus légers d’aujourd’hui — mais ne lésine pas sur les fonctionnalités.

J’ai passé beaucoup de temps à assister à des événements médiatiques autour de créateurs de vidéos, et j’ai remarqué avec amusement la démarche et l’allure particulières d’une personne qui utilise un cardan à main pour lutter contre le tremblement de la caméra. Un mouvement latéral de canard s’accompagne d’une posture courbée, car la plupart des créateurs s’efforcent de supporter la combinaison d’un matériel de prise de vue lourd et du poids du cardan lui-même.

Traditionnellement, les cardans sont lourds, avec de puissants moteurs nécessaires pour compenser le poids et les forces gravitationnelles associées au balancement d’une caméra suffisamment souple pour produire des séquences qui semblent provenir de caméras flottant dans l’air.

Même le récent — et bien plus léger que son prédécesseur — DJI RS 3 est un dispositif assez lourd, pesant 1,3 kg à vide. C’est presque exactement le poids d’un appareil photo professionnel, de sorte que ce combo pèse déjà près de deux kilos sans objectif. Mais de nos jours, cet encombrement pourrait être plus facile à gérer. La plupart des appareils photo hybrides sont dotés d’un système de stabilisation intégré qui, même s’il n’est pas aussi performant qu’un cardan, convient à un grand nombre de situations de prise de vue quotidiennes.

La plupart des appareils photo hybrides sont également beaucoup plus légers que leurs prédécesseurs DSLR et que leurs homologues cinématographiques, même si certains ont les mêmes composants internes que les systèmes cinématographiques. Parallèlement, des sites tels que YouTube et TikTok attirent de nouveaux créateurs, qui cherchent à optimiser l’aspect de leurs images, en particulier celles qui sont prises sur le vif. Avec des caméras plus petites, des tournages plus rapides et une demande accrue de contenu de qualité, il est temps d’avoir un cardan plus léger et plus efficace.

C’est le principe qui sous-tend le RS 3 Mini de DJI, commercialisé à 389 euros. Alors que de nombreux produits miniaturisés réduisent leurs fonctionnalités, le RS 3 Mini est aussi complet que les modèles plus grands.

Avec un poids de 785 grammes, il est considérablement plus léger et plus facile à utiliser que le DJI RS 3 et permet un balancier beaucoup moins encombrant lors de la capture d’images fluides. Autre clin d’œil aux besoins de création actuels, le RS 3 Mini peut être converti en quelques secondes à la prise de vue verticale sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Dans la boîte, on retrouve :

Nacelle

Câble de chargement USB-C (40 cm)

Câble de contrôle multicaméra en forme de L (USB-C, 30 cm)

Plaque RS Mini à libération rapide

Trépied RS Mini

Kit de vis

DJI RS 3 Mini : design et caractéristiques

DJI a clairement indiqué à qui s’adresse cette rotule, puisque ses spécifications et son marketing font référence à la série Sony Alpha 7 associée au 24-70 mm GM. Bien sûr, la liste de compatibilité de DJI comprend tous les principaux modèles d’appareils photo (lorsqu’ils sont associés à un objectif suffisamment léger), mais ne comprend pas les caméras de cinéma et les boîtiers « pro » plus lourds comme le Nikon Z8 ou le Canon R3.

Le RS 3 Mini pèse 795 grammes en mode portrait et 805 grammes en mode horizontal, soit 50 % de moins que le RS 3 Pro. Le poids plus léger en mode portrait est dû à l’absence de bras stabilisateur horizontal lorsque l’appareil est aligné verticalement — le bras se détache lors de ce type de prise de vue.

La taille et le poids de ce stabilisateur le destinent également aux voyages, aux documentaires ou à tout autre scénario dans lequel vous devez être agile et voyager léger.

L’autonomie de la batterie est annoncée à 10 heures, mais je n’ai jamais eu besoin de photographier aussi longtemps. J’ai passé plusieurs jours sans le recharger et je n’ai jamais eu de problème avec l’autonomie restante de la batterie.

Le RS 3 Mini est doté d’un bel écran tactile couleur qui facilite la configuration de la rotule et permet de parcourir facilement les paramètres, même en cas de faible luminosité.

Des commandes bien placées

Les commandes sont bien placées, bien que les boutons d’enregistrement et de mode soient trop à droite à mon goût. Lorsque j’arrêtais un enregistrement, je me retrouvais souvent à incliner ma main dans un angle bizarre pour appuyer sur le bouton ou à tendre la main avec l’autre main pour démarrer ou arrêter la séquence.

Pour appuyer sur les boutons, il faut le faire avec le pouce, mais le pouce tient la rotule à la verticale, avec une prise ferme sur la rotule. En déplaçant le pouce, on déstabilise le gimbal pendant un moment, du moins d’après mon expérience. Ce n’est donc pas la meilleure expérience.

La poignée fonctionne également comme un contrôleur Bluetooth pour les appareils photo connectés, permettant de démarrer et d’arrêter l’enregistrement et de contrôler le zoom, l’ISO et d’autres fonctions (si elles sont prises en charge par l’appareil photo).

Une dernière remarque sur les commandes : je semble presque incapable de pousser le joystick panoramique/inclinaison/roulement dans la bonne direction, et je gâche souvent une prise de vue en inclinant accidentellement l’appareil alors que je voulais le faire pivoter. Heureusement, l’écran tactile peut être utilisé pour sélectionner rapidement les modes de mouvement du gimbal, ce qui m’a évité de gâcher plus d’une bonne prise de vue en appuyant sur le mauvais axe.

Outre la sélection des modes PF, PTF et PFV, l’appareil photo peut être configuré de manière personnalisée pour permettre à n’importe quel axe d’être libre ou verrouillé. Un mode 360 permet de faire tourner l’appareil en cercle sur son axe.

DJI RS 3 Mini : installation

Le RS 3 Mini dispose d’une plaque de montage récemment améliorée avec un petit amortisseur en caoutchouc qui s’accroche à l’avant du boîtier de la caméra et l’empêche de se tordre. Cela a très bien fonctionné avec toutes les caméras avec lesquelles j’ai testé le cardan. Tous les verrous du cardan sont bien conçus et faciles à engager, et les petits verrous coulissants de chaque moteur permettent de verrouiller rapidement un axe pour équilibrer le système.

Chaque cardan a ses particularités de configuration et le RS 3 Mini n’est pas différent. La petite taille signifie que les possibilités d’ajustement de l’équilibre sont limitées, donc si vous avez suivi la procédure d’équilibrage et que votre appareil photo et votre objectif ne s’équilibrent pas, il est peu probable qu’ils s’équilibrent également.

En effet, c’est au niveau de l’équilibrage que la légèreté du RS 3 Mini m’a posé quelques problèmes. Je me suis souvent retrouvé dans une guerre de va-et-vient avec l’écran d’étalonnage interne, en essayant de parfaitement monter l’appareil photo. Je faisais glisser la caméra un peu vers la gauche, conformément aux indications du guide de configuration de l’écran LCD, puis je me retrouvais soudain avec l’axe beaucoup trop à droite.

Parfois, je configurais le cardan et cela fonctionnait bien, mais lorsque je combinais une inclinaison avec ma main et un roulis vers la gauche ou la droite, la caméra flottait un peu sur un axe et je devais la configurer à nouveau.

Il est également possible (heureusement) de configurer les directions du joystick dans l’application DJI Ronin, ce que j’ai fait pour les mouvements d’inclinaison.

Bien identifier la compatibilité

Alors que le DJI RS 3 peut supporter un Sony a7 et un 24-70 mm GM, la plupart des utilisateurs doivent se rappeler que les zooms avec un long canon télescopique ne seront correctement équilibrés qu’à des longueurs focales spécifiques. Cependant, les ajustements ne sont pas majeurs puisque la plupart des objectifs ne s’étendent ou ne se rétractent que légèrement aux longueurs focales généralement utilisées sur un cardan.

Le RS 3 Mini est livré avec un support de pied de trépied supplémentaire pour la partie inférieure, et je l’utilise presque systématiquement pour renforcer l’adhérence lorsque je tiens l’appareil pour des prises de vue à faible hauteur.

DJI RS 3 Mini : utilisation

Les images tournées avec le DJI RS 3 Mini sont excellentes, comme je m’y attendais de la part d’une société qui fabrique la majorité des cardans utilisés par les créatifs d’aujourd’hui. Bien que les systèmes IBIS soient excellents, il est indéniable qu’un cardan peut créer de meilleures séquences stabilisées que n’importe quel système interne.

Les seules solutions que j’ai vues et qui semblent plus naturelles proviennent du post-traitement d’images tournées avec une caméra qui capture les données gyroscopiques, comme les caméras Sony. Ce post-traitement ajoute beaucoup de temps à la production. Il en résulte des traitements difficiles à anticiper et des séquences dont la stabilité ne peut pas être évaluée rapidement sur le terrain.

Si vous prévoyez d’utiliser un système de caméra plus lourd ou un long objectif, optez pour le RS 3 standard plutôt que pour le RS 3 Mini, car il est doté de moteurs plus puissants et d’un meilleur fonctionnement général, en particulier pour les installations plus importantes.

Une fois les vérifications terminées, l’appareil est prêt à fonctionner. Contrairement aux anciens cardans, le RS 3 Mini peut passer automatiquement d’un mode opérationnel à l’autre, comme le mode vertical standard, le mode sous le bras, le mode porte-documents et le mode lampe de poche. L’utilisation de certains de ces modes opérationnels peut rendre le petit RS 3 Mini un peu difficile à manipuler.

Les principaux modes sont accessibles à l’aide du bouton M situé sur la poignée, ce qui permet de basculer rapidement entre PF (Pan Follow), PTF (Pan, Tilt and Follow) et FPV (First person view), où tous les axes sont essentiellement déverrouillés.

Je commence par le FPV et vérifie la qualité de la stabilisation. Ce qui saute aux yeux, c’est la légèreté de la petite rotule, qui la rend extrêmement facile à manipuler, surtout avec une poignée. Le petit écran permet de naviguer rapidement et facilement dans les réglages, et la disposition des boutons et des joysticks contribue à la facilité d’utilisation.

En tant que petit stabilisateur à main, les performances, une fois correctement équilibrées, sont impressionnantes, la vitesse et les temps de réaction du petit moteur ne semblant pas différents de ceux des grands stabilisateurs. Ce qui distingue ce stabilisateur, c’est le mode sport qui augmente la vitesse de réaction des moteurs. Non seulement ce mode permet de suivre l’action, mais il suffit de cliquer deux fois sur le bouton pour revenir aux modes de suivi standard sans avoir à arrêter de filmer. Cet effet permet une transition rapide et fluide entre les séquences d’action et les séquences plus lentes, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un montage entre les prises de vue.

DJI RS 3 Mini : verdict

Le DJI RS 3 Mini semble être une solution simple pour filmer du contenu lorsque vous ne voulez pas sortir tout votre attirail professionnel. Il bénéficie de la qualité de conception et de fabrication de DJI. Il est solide, il n’y a rien de bon marché ou de plastique, et les performances le confirment. La petite taille et la légèreté sont des atouts.

Néanmoins, une petite opération d’équilibrage est nécessaire à chaque fois que vous installez votre appareil photo.

La RS 3 Mini DJI a opté pour la simplicité ; c’est l’accessoire ultime que vous prendrez lors d’un petit tournage ou lorsque vous souhaitez voyager léger. C’est un cardan qui n’a jamais existé auparavant, petit, léger et prêt à l’action.