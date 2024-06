DJI prépare la sortie du Osmo Action 5 Pro : Que faut-il attendre ?

Depuis longtemps, on considère la caméra d’action DJI Osmo Action 4 comme la meilleure alternative à la gamme GoPro. Cependant, une nouvelle fuite suggère que DJI prépare une successeure.

La populaire source de DJI, @Quadro_News, a repéré l’enregistrement d’une DJI Osmo Action 5 Pro sur le site de la TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority), l’organisme de régulation technologique des Émirats arabes unis. La publication sur X était accompagnée d’un commentaire indiquant qu’il y aurait « quelque chose d’intéressant en plus des drones DJI », faisant référence aux récentes fuites concernant un DJI Air 3S apparues la semaine dernière.

Il n’est pas encore clair si cela signifie que nous verrons un lancement double pour la nouvelle caméra d’action de DJI et son nouveau drone de milieu de gamme, ou s’il y aura des sorties distinctes. L’histoire récente de DJI suggère plutôt la seconde option, mais il existe maintenant des preuves solides que tant un Air 3S qu’une Osmo Action 5 Pro sont en route.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons sur la Osmo Action 5 Pro. Si ce nom est correct, ce serait la première fois que DJI utilise le nom « Pro » pour ses caméras d’action — ce qui pourrait potentiellement signifier des améliorations de spécifications.

Une possibilité serait que la Osmo Action 5 Pro adopte le capteur de 1 pouce vu dans la DJI Osmo Pocket 3. Bien sûr, cela reste de la pure spéculation pour l’instant, mais la caméra d’action aurait probablement besoin d’une mise à niveau de cette envergure pour justifier son appellation « Pro ».

Des attentes élevées pour la Osmo Action 5 Pro

Si l’Osmo Action 5 Pro adopte un design plus robuste comme la Insta360 Ace Pro, elle pourrait potentiellement résoudre ses problèmes du passé en incluant une batterie plus grande et en disposant de l’espace interne nécessaire pour éviter les problèmes de surchauffe lors des prises de vue en modes de résolution plus élevée.

Le revers de la médaille d’un nouveau nom « Pro » et de ces améliorations de spécifications serait bien sûr probablement un prix plus élevé que celui de la Osmo Action 4 lors de son lancement de 429 euros.