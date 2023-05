Elon Musk annonce la nomination d’un nouveau directeur général pour Twitter : Linda Yaccarino

Elon Musk a annoncé que Linda Yaccarino serait la prochaine directrice générale de Twitter. Elon Musk a également déclaré qu’il se repositionnerait pour se concentrer sur le développement de produits et l’innovation technologique dans son nouveau rôle de président exécutif et de directeur technique.

Musk serait à l’origine de ce changement, qui s’inscrit dans le cadre de son projet de refaire du réseau social « X, the everything app ». Ce changement intervient près de 7 mois après que Musk a pris les rênes de Twitter en limogeant le précédent PDG, Parag Agrawal.

Après plus de 30 ans de carrière dans les médias et la publicité, Yaccarino était dernièrement président de la publicité et des partenariats mondiaux de NBCUniversal. Elle a contribué à superviser le lancement de NBC Peacock et a plaidé en faveur de la modernisation des technologies de mesure de la publicité. Yaccarino est également reconnue pour avoir aidé NBC à forger des « partenariats non traditionnels » avec des entreprises telles qu’Apple, Snapchat et YouTube, selon le profil de son entreprise.

Alors que Musk sera chargé du développement technologique et des produits de Twitter, Yaccarino sera responsable des opérations commerciales de l’entreprise dans son nouveau rôle de PDG. « Je suis heureux d’accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter ! », écrit Musk. « J’ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l’application de tout ».

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology. Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky —Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

“X, l’application de tout”

En nommant Yaccarino au poste de PDG, Musk semble préparer Twitter à une nouvelle ère de croissance et d’innovation. L’expression « X, the everything app » (X, l’application de tout) utilisée par Musk laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un projet qui changerait la donne et qui pourrait modifier le visage des réseaux sociaux tels que nous les connaissons. Ce changement pourrait s’appuyer sur le réseau décentralisé basé sur la blockchain qu’Elon appelle de ses vœux depuis longtemps.

En recrutant un PDG expérimenté comme Yaccarino et en se recentrant sur la conception de produits et la technologie, Musk fait un énorme pari sur l’avenir des réseaux sociaux, quel que soit le « X ».