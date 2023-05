Elon Musk annonce qu’il a nommé un nouveau PDG pour Twitter

Elon Musk, propriétaire de Twitter, a trouvé quelqu’un pour le remplacer à la tête de l’entreprise, mais il n’a pas révélé de qui il s’agit. Musk a tweeté ce jeudi que le nouveau PDG de Twitter prendrait ses fonctions au cours des 6 prochaines semaines. Bien que Musk ne soit bientôt plus PDG, il reste propriétaire de l’entreprise, qu’il a rebaptisée « X ». Il est peu probable que le fait de donner un titre spécifique à quelqu’un d’autre rende Twitter moins sauvage.

« Je suis heureux d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour X/Twitter », a déclaré Musk dans son tweet. « Elle commencera dans ~6 semaines ! ». Mais, Musk a précisé qu’il resterait actif au sein de l’entreprise, ajoutant que son rôle « passera à celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les systèmes d’exploitation ». Depuis son approche spectaculaire de Twitter, Musk a participé activement à toutes les affaires de l’entreprise, qu’il s’agisse de licenciements massifs, d’opérations publicitaires ou du lancement de nouveaux produits, avec un succès mitigé.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

