Un possible retard de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus lié à la nouvelle caméra

Au début de cette année, Jeff Pu, analyste chez Haitong Intl Tech Research, a déclaré que la caméra de 48 mégapixels présente sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max se retrouverait au dos de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. La série 2023 de l’iPhone 15 sera probablement présentée et commercialisée en septembre, à condition qu’il n’y ait pas de retard.

Toutefois, un nouveau rapport rédigé par Pu indique qu’un problème concernant un composant nécessaire pour placer la caméra de 48 mégapixels sur les modèles iPhone 15 standard et Plus pourrait entraîner un retard.

Visionné par 9to5Mac, le bulletin d’information de mai de Pu pour les clients de Haitong International Securities indique une fois de plus que la caméra de 48 mégapixels à l’arrière des modèles iPhone 14 Pro sera utilisée pour les smartphones iPhone 15 non Pro. Mais, il note également qu’il pourrait y avoir un problème pour qu’Apple reçoive à temps le CIS (capteur d’image CMOS) empilé pour les caméras de 48 mégapixels qui seront utilisées sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Pour l’instant, Pu écrit qu’il va « continuer à surveiller les risques liés au calendrier de production ».

Néanmoins, à ce stade, l’analyste indique qu’il s’attend toujours à ce qu’Apple lève le rideau sur les quatre nouveaux iPhone 15 à temps en septembre.

D’autres informations relayées

Le rapport indique également que la gamme iPhone 15 Pro sera dotée d’un boîtier en titane, ce qui corrobore les rapports antérieurs selon lesquels Apple aurait renoncé aux boutons de volume haptiques à semi-conducteurs pour les modèles iPhone 15 Pro, et précise que l’iPhone 15 Pro Max sera effectivement doté d’une lentille périscopique.

Pu écrit également que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront équipés du SoC A17 Bionic de 3 nm tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront équipés du processeur A16 Bionic en 4 nm actuellement utilisé sur les modèles iPhone 14 Pro. L’analyste indique qu’il faut s’attendre à ce que tous les iPhone 15 intègrent un port de charge USB-C au lieu du port Lightning propriétaire d’Apple. Pu écrit que les modèles d’iPhone 15 non Pro seront disponibles avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage, tandis que les smartphones iPhone 15 Pro auront une option de 1 To.

Presque chaque année, une rumeur menace de retarder la sortie des prochains modèles d’iPhone, mais en général, les choses s’arrangent et le produit est présenté et livré à temps. Des retards ont déjà été enregistrés pour certains modèles. L’année dernière, la série iPhone 14 est sortie le 16 septembre, à l’exception de l’iPhone 14 Plus qui a été retardé jusqu’au 7 octobre. Le retard a été imputé à l’incapacité d’Apple à se procurer suffisamment d’écrans pour le téléphone.