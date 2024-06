Accueil » Galaxy S25 Ultra : Design arrondi et nouvelles caméras pour 2024

En fin d’année dernière, il a été révélé que Samsung avait confié à Ilhwan Lee, le chef de l’équipe de conception de l’unité MX (Mobile eXperience), la mission de rafraîchir le design de la série Galaxy S25. Parmi les changements annoncés, le Galaxy S25 Ultra arbore un nouveau design arrondi, une évolution significative par rapport à son prédécesseur.

Le Galaxy S24 Ultra, avec son écran plat et ses bords anguleux, offrait un aspect élégant et raffiné. Cependant, ces coins pointus rendaient la prise en main moins confortable, certains utilisateurs se plaignant des coins qui s’enfonçaient dans leurs paumes.

Ice Universe, une source bien connue, a exprimé son mécontentement à ce sujet. Selon lui, le Galaxy S25 Ultra adoptera un design aux bords arrondis, améliorant ainsi le confort d’utilisation.

Malgré ce changement de design, le Galaxy S25 Ultra continuera de supporter le stylet S Pen, un élément clé pour les utilisateurs appréciant les fonctionnalités avancées de ce périphérique.

Les bords anguleux du Galaxy S24 Ultra lui donnaient une personnalité proche de celle de la série Galaxy Note. Avec le retour à des coins arrondis, analogues au Galaxy S21 Ultra, on peut se demander si le Galaxy S25 Ultra atteindra le niveau de rondeur du Pixel 8a. Ce changement devrait satisfaire les utilisateurs recherchant une prise en main plus douce sans sacrifier l’esthétique.

Nouvelles caméras du Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra est également attendu avec des innovations notables dans le domaine de la photographie. Des rumeurs suggèrent l’intégration de deux nouveaux capteurs : un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une unité téléphoto de 50 mégapixels, promettant des performances photographiques encore améliorées.

Un autre point de discussion majeur est la technologie des processeurs. Samsung aurait rencontré des difficultés avec son processus de fabrication en 3 nm, ce qui pourrait retarder la disponibilité de la Exynos 2500 pour la série Galaxy S25. La marque envisagerait d’utiliser une puce MediaTek pour certains modèles, mais il est fort probable que le modèle Ultra soit alimenté par le Snapdragon 8 Gen 4 dans toutes les régions. Cette puce de qualité supérieure pourrait toutefois augmenter le prix du modèle Ultra, ce qui pourrait être difficile à accepter après une hausse de prix cette année.

Avec un design repensé et des améliorations technologiques significatives, le Galaxy S25 Ultra semble prêt à séduire à nouveau les utilisateurs. En améliorant le confort de prise en main et en intégrant de nouvelles fonctionnalités puissantes, Samsung continue de montrer son engagement envers l’innovation et la satisfaction de ses clients.