Samsung Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 : Révélations en avant-première avant Unpacked

Samsung se prépare à lancer les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 lors de l’événement Samsung Unpacked le 10 juillet 2024. Bien que l’annonce officielle soit encore à quelques semaines, certains revendeurs ont déjà publié des listes de produits, nous offrant un aperçu exclusif des prochains pliables de Samsung dans diverses couleurs et sous différents angles.

Selon Winfuture, le revendeur australien Harvey Norman a publié prématurément des listings pour les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Bien que ces pages soient susceptibles d’être rapidement supprimées, voici les détails et les images capturées pour la postérité.

Galaxy Z Fold 6 : Détails des produits

Le prochain grand smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 6, est aussi grand, haut, pointu et compact que nous l’attendions dans les représentations de produits divulguées par le passé, avec ce qui semble être un profil significativement plus mince que le Galaxy Z Fold 5, déjà assez élégant, et un système de triple caméra arrière plus proéminent.

Les trois capteurs d’image à l’arrière du Galaxy Z Fold 6 sont entourés d’anneaux sensiblement plus épais, comme l’avaient suggéré plusieurs fuites précédentes, et l’écran principal (dont la taille et la résolution sont censées rester inchangées) semble être entouré de bords largement symétriques (et assez fins), ainsi que de coins plus nets que jamais.

Dans l’ensemble, le Z Fold 6 apporte certainement suffisamment de changements cosmétiques et de raffinements par rapport à ses prédécesseurs pour se démarquer au premier coup d’œil, mais à moins que Samsung ne réserve des surprises de dernière minute, la fiche technique risque de sembler bien trop familière pour les propriétaires du Z Fold 5.

Les listings du Galaxy Z Fold 6 ont révélé les variantes de couleurs Argent, Bleu Marine et Rose. Voici les options de stockage disponibles avec leurs prix en Australie :

? Go + 256 Go: AUD 2,749 (~ 1,700 euros)

8 Go + 512 Go: AUD 2,949 (~ 1,825 euros)

8 Go + 1 To :AUD 3,299 (~ 2,045 euros)

Nous n’avons pas trouvé de spécifications RAM pour la variante de 256 Go, ni de listings pour une variante de 2 To, suggérant soit son absence, soit sa non-disponibilité sur le marché australien.

Spécifications confirmées

Un écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 160 x 1 856 pixels ;

un écran secondaire Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 376 x 968 pixels

un écran secondaire Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 376 x 968 pixels Processeur Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 Go de RAM

Options de stockage 256 Go, 512 Go et 1 To

Triple caméra arrière 50 mégapixels + 12 mégapixels + 10 mégapixels

Caméra sous l’écran de 4 mégapixels

Caméra de couverture de 10 mégapixels

Batterie de 4 400 mAh

Dimensions de 153,5 x 68,1 x 12,1 mm (plié)

153,5 x 132,6 x 5,6 mm (déplié)

Poids de 239 grammes

Galaxy Z Flip 6 : Détails des produits

Avez-vous l’impression, en regardant ces rendus, d’avoir déjà vu ce smartphone ? Ce n’est probablement pas (nécessairement) dû à des fuites antérieures du Galaxy Z Flip 6, mais plutôt aux similitudes frappantes de ce futur appareil avec le Z Flip 5.

À première vue, les deux smartphones à clapet sous Android semblent être un seul et même téléphone, ce qui serait une très mauvaise chose… si le Galaxy Z Flip 5 n’était pas objectivement l’un des plus beaux appareils mobiles.

Alors oui, on peut accuser Samsung de paresse en matière de design et de répétitivité, mais on peut aussi essayer de comprendre qu’il est parfois plus sage de ne pas changer ce qui marche. En plus d’être indéniablement élégant, le Galaxy Z Flip 6 est super fin pour un appareil censé augmenter la capacité de la batterie de son prédécesseur d’environ 400 mAh.

Le Galaxy Z Flip 6 a été repéré dans les variantes de couleurs Argent, Bleu, Jaune et Menthe. Les détails de stockage et de prix sont les suivants :

? GB + 256 Go: AUD 1,799 (~ 1,115 euros)

? GB + 512 Go: AUD 1,999 (~ 1,240 euros)

Comme pour le Fold 6, les listings du Flip 6 ne fournissent pas de spécifications détaillées, ni d’informations sur les variantes de stockage de 1 To ou 128 Go.

Spécifications confirmées

Écran primaire Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une résolution de 2 640 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; Écran de couverture Super AMOLED de 3,4 pouces avec une résolution de 748 x 720 pixels

Processeur Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Options de stockage de 256 et 512 Go ;

Caméra arrière principale de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 ; objectif secondaire ultra grand-angle de 12 mégapixels avec ouverture f/2.2

Caméra frontale de 10 mégapixels avec ouverture f/2.2

Batterie de 4 000 mAh avec capacité de charge de 25 W

Dimensions de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (déplié)

Dimensions de 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (plié)

Poids de 187 grammes

Nous devrons attendre d’autres fuites dans les jours à venir, avec des confirmations finales attendues de la part de Samsung le jour du Unpacked.