La mise à jour de Google Bard rend le codage très simple

En mars 2023, Google a ouvert son premier chatbot conversationnel, Google Bard, à un plus grand nombre d’utilisateurs. Dans sa première itération, Bard avait des capacités extrêmement limitées, notamment par rapport à son principal rival, ChatGPT. Toutefois, Google a promis que Bard bénéficierait progressivement d’une série de mises à jour qui le rendraient aussi performant que ChatGPT (voire plus) dans les jours à venir.

S’il a encore besoin de beaucoup de travail, le chatbot Google Bard rattrape lentement son retard sur ChatGPT. Comme Google l’avait promis, l’entreprise n’a cessé de doter Bard de nouvelles fonctionnalités. À la fin du mois dernier, Bard a intégré ce que l’on appelle le PaLM (Pathways Language Model), qui améliore la réponse du chatbot aux questions mathématiques et logiques. À cette occasion, Google a également annoncé que son prochain objectif majeur serait de doter le chatbot de la capacité d’écrire et de déboguer du code.

Le 21 avril 2023, Google a tenu sa promesse. Google Bard peut désormais écrire, réparer ou expliquer du code, et il peut exporter des scripts Python directement vers Colab.

La possibilité d’écrire du code est une fonctionnalité historique pour Google Bard. Il s’agit également de l’une des fonctionnalités les plus demandées par les premiers utilisateurs. Mais en soi, elle n’est pas si unique que cela. ChatGPT peut écrire du code dans plusieurs langages. Et, à l’heure où j’écris ces lignes, Google Bard ne prend en charge qu’une vingtaine de langages (C++, Go, Java, JavaScript, Python et Typescript sont les seuls langages confirmés).

La fonction d’écriture de code de Bard est particulièrement intéressante : elle permet d’exporter des scripts Python vers Colab, ce qui permet de tester ou de modifier immédiatement le code sans avoir à copier-coller un tas de texte dans un éditeur. Bard offre également la possibilité d’écrire des fonctions pour Google Sheets.

Ce type d’intégration étroite avec les services Google est ce que de nombreux utilisateurs recherchent dans un assistant d’intelligence artificielle. Cela nous rappelle également que Gmail, Google Docs et d’autres services populaires appartenant à Google pourraient bientôt proposer l’intégration de Bard. Certes, les produits Microsoft intègrent désormais ChatGPT (ou le feront bientôt), mais si vous êtes un utilisateur invétéré de Google, ce dernier vous donnera une raison de rester (même s’il arrive tard dans le jeu).

Toujours en phase expérimentale

Je dois aussi noter que l’éditeur Copilot de GitHub a une IA intégrée (et si vous voulez vraiment utiliser ChatGPT, vous pouvez intégrer son API à d’autres applications). Quoi qu’il en soit, l’IA commet encore beaucoup d’erreurs lorsqu’elle écrit, répare ou analyse du code. Vous devez être un peu informé lorsque vous utilisez l’IA pour écrire des livres, rédiger du code ou effectuer d’autres tâches spécialisées.

Si vous souhaitez essayer Google Bard aujourd’hui, vous devez vous inscrire sur une liste d’attente. Lorsque votre tour viendra d’essayer Bard, vous recevrez un e-mail vous expliquant comment utiliser le chatbot d’IA.

Malgré ces nouvelles capacités, Google insiste toujours sur le fait que Bard est en phase expérimentale et qu’il pourrait occasionnellement produire des résultats inattendus et un code sous-optimal. L’entreprise insiste sur le fait que les développeurs ne devraient pas se fier entièrement au code généré par Bard sans le vérifier eux-mêmes.