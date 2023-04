Qu’est-ce que Google Bard ? Test du chatbot IA

La tendance des chatbots IA a été lancée par ChatGPT, puis par Bing Chat de Microsoft. Google Bard est en retard, mais il est soutenu par le moteur de recherche le plus populaire au monde. A-t-il quelque chose de nouveau à dire ?

Qu’est-ce que Google Bard ?

Google Bard est un chatbot d’IA conversationnelle, également connu sous le nom de « grand modèle de langage », analogue à ChatGPT d’OpenAI. Il a été formé à partir d’un vaste ensemble de données de texte et de code, qu’il utilise pour générer des réponses textuelles analogues à celles d’un humain.

C’est la clé des chatbots d’IA comme Bard : le processus de formation. Google Bard utilise l’apprentissage automatique pour analyser le texte, puis prédit le mot suivant en fonction de ce qu’il a appris. Il s’agit essentiellement d’un texte prédictif très sophistiqué. Bard assemble les mots d’une manière qui imite l’expression orale humaine.

Bard s’appuie sur le modèle « LaMDA » (Language Model for Dialogue Applications) de Google. LaMDA est responsable des réponses de Bard, qui ressemblent à celles d’un être humain, tandis que les informations proviennent du Web.

Prise en main de Google Bard

À l’heure où j’écris ces lignes, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente de Bard à l’adresse bard.google.com. J’ai déjà accès à Bard, alors voyons comment il fonctionne. Malheureusement, Bard n’est pas encore disponible en Français, et vous devrez discuter avec lui dans la langue de Shakspeare. De plus, pour s’inscrire sur la liste d’attente, je vous suggère d’utiliser un VPN comme NordVPN.

L’interface utilisateur de Bard est très Google : beaucoup de coins arrondis, des accents pastel et des icônes simples. Tout commence par la zone de texte située en bas de l’écran. C’est là que vous pouvez saisir une invite à l’aide de votre clavier ou de votre voix.

Contrairement à ChatGPT et Bing Chat, Bard ne « tape » pas la réponse en temps réel et ne vous dit pas ce qu’il fait en arrière-plan. Vous voyez une icône de chargement, puis Bard donne la réponse complète. Une fois la réponse donnée, quelques boutons apparaissent au bas de l’écran. Vous pouvez évaluer la réponse avec un pouce vers le haut ou vers le bas, régénérer la réponse à la même question ou effectuer une recherche sur Google.

Si vous choisissez « Bad response », vous pouvez indiquer pourquoi vous n’avez pas aimé la réponse.

Les « Drafs » constituent une fonctionnalité intéressante de Bard. Vous pouvez appuyer sur le menu déroulant « Voir les autres brouillons » pour voir d’autres réponses à l’invite et passer rapidement de l’une à l’autre. J’aime beaucoup cette fonction, car elle permet d’obtenir trois réponses pour chaque question.

Bard est conversationnel, vous pouvez donc continuer à poser des questions de suivi et il connaîtra le contexte. Cependant, vous pouvez réinitialiser la conversation en cliquant sur le bouton « Reset Chat » dans la barre latérale gauche.

ChatGPT peut enregistrer et partager des conversations, mais pas Google Bard. Le raccourci « Bard Activity » dans la barre latérale gauche vous permet d’accéder à une liste d’invites passées, mais vous ne pouvez pas revenir sur les réponses de Bard. Comme pour l’historique de recherche, il est possible de le supprimer ou de le désactiver.

Qu’en est-il des sources ? Google Bard cite parfois ses sources, mais pas toujours. Lorsque c’est le cas, une case « Sources » apparaît sous la réponse. Bien entendu, tout comme ChatGPT et Bing Chat, Bard n’est pas une source d’information factuelle.

Dans l’ensemble, l’interface utilisateur est plus conviviale que ChatGPT et Bing Chat, mais Bard n’est pas aussi riche en fonctionnalités que Bing Chat. Bard ne peut pas créer de tableaux comparatifs et n’est pas très doué pour l’art du texte ou les quiz. À l’heure où j’écris ces lignes, Bard est un chatbot à l’intelligence artificielle intéressante, mais pas particulièrement bonne si on la compare à la concurrence.

Que signifie « Bard » pour Google ?

Le nom « Bard » est tellement étrange que l’on pourrait penser qu’il s’agit d’un acronyme, mais ce n’est pas le cas. Malheureusement, Google n’a pas expliqué officiellement le nom Bard. Toutefois, on suppose généralement qu’il s’agit d’une référence au mot qui signifie « poète ». Les poètes savent manier les mots, et Google laisse entendre que c’est également le cas de Bard.

Quand Google Bard a-t-il été lancé ?

Google Bard a été annoncé pour la première fois le 6 février 2023, et la liste d’attente pour utiliser Bard a été ouverte le 21 mars 2023. Sous la pression du lancement de ChatGPT, le PDG Sundar Pichai a réaffecté plusieurs équipes pour renforcer les efforts de Google en matière d’IA. La première démonstration publique de Bard entraîne une chute de 8 % des actions de Google.

Au lancement, Google Bard semble être assez loin derrière ChatGPT et Bing Chat. L’interface est agréable, mais elle n’offre pas autant de fonctionnalités et de capacités. Il est un peu surprenant de voir un produit Google dans cet espace se sentir si peu abouti. Seul l’avenir nous dira si Google peut rivaliser.