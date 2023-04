Google Bard vs ChatGPT : qui gagne la bataille de l’IA ?

En ce qui concerne le paysage de l’IA en 2023, ChatGPT règne en maître depuis longtemps déjà. Les immenses capacités du chatbot d’IA ont transformé ce simple site Web en un signet que des millions de personnes visitent chaque jour. Cependant, Google s’est longtemps caché dans l’attente de son propre concurrent ChatGPT.

Après des mois d’attente, Google Bard est enfin disponible pour quelques utilisateurs triés sur le volet. J’ai eu la chance d’y avoir accès et j’ai décidé d’opposer Google Bard à ChatGPT pour une comparaison directe des fonctionnalités et des réponses.

Si vous souhaitez connaître les principales différences entre ces chatbots IA et les voir à l’œuvre en temps réel, continuez à lire.

Je vais comparer les deux chatbots d’IA avec des invites sélectives, mais je vais d’abord mettre en évidence les principales différences entre Bard et ChatGPT.

Qu’est-ce que Google Bard et OpenAI ChatGPT ?

Pour ceux qui ne sont pas au courant de la guerre de l’IA, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les deux chatbots avant de vous pencher sur les exemples d’utilisation ou les différences.

Créé par OpenAI, une société basée à San Francisco, ChatGPT est un chatbot basé sur l’IA qui s’appuie sur les modèles de langage de la société. Dès sa sortie, ChatGPT a vu sa popularité grimper en flèche en raison de l’étendue de ses capacités. Grâce à son modèle GPT-3 extrêmement performant, le chatbot pouvait faire toutes sortes de choses, notamment écrire des codes complexes, rédiger des essais et des histoires, donner des conseils de vie, jouer des scénarios hypothétiques, et bien d’autres choses encore. Après la sortie du nouveau modèle GPT-4, le chatbot a gagné encore plus de puissance et reste extrêmement populaire à ce jour.

Longtemps considéré comme le rival de ChatGPT, Google Bard est un service expérimental d’IA conversationnelle. Bard est basé sur une version réduite du modèle de langage LaMDA de l’entreprise, sorti il y a quelques années. Google a entraîné Bard sur son propre ensemble de données, y compris un ou deux avantages, que j’aborderai ci-dessous. L’entreprise promet que Bard fournira des réponses fraîches et de hautes qualités, y compris certaines des choses que ChatGPT peut faire. Cependant, alors que ChatGPT est ouvert à tous, Google Bard est encore limité.

Google Bard et ChatGPT : différences majeures

Maintenant que vous avez une petite idée des deux chatbots, commençons à parler de leurs différences. Le débat entre Google Bard et ChatGTP fait réfléchir beaucoup de monde. Cependant, bien que les deux chatbots aient leurs propres capacités, il existe des différences essentielles entre les deux. Les plus importantes sont les suivantes.

1. Compétence en matière de codage

L’une des façons les plus courantes d’utiliser ChatGPT est de lui demander de coder pour vous. Le chatbot IA est extrêmement doué pour écrire des codes complexes dans une variété de langages. Ceux qui naviguent sur Twitter depuis assez longtemps savent que des personnes ont construit des jeux et même des chatbots à grande échelle avec l’aide de ChatGPT. Le chatbot IA peut non seulement produire du code, mais aussi déboguer facilement plusieurs instances de ce code.

Google Bard, quant à lui, ne peut pas encore coder officiellement. Sur sa page FAQ, Google indique que Bard ne peut pas encore aider à coder, car il n’a pas encore ajouté de support pour les réponses codées. Cependant, j’ai essayé de faire coder Bard, et il a rendu un code HTML et JavaScript. Cependant, j’ai également envoyé le même code à ChatGPT, qui a trouvé quelques erreurs dans le code de Bard. Il les a naturellement corrigées et le code était prêt à être utilisé. Mais, il est évident que ChatGPT a l’avantage lorsqu’il s’agit de coder.

2. Réponses multiples

Lorsque vous demandez des réponses à ChatGPT, il ne donne généralement qu’une seule réponse, sauf indication contraire. Le bot est capable de rendre différentes variations et peut aller aussi loin que les utilisateurs le souhaitent. Cependant, cette réponse par défaut aux questions peut être un facteur gênant pour certains.

L’IA de Bard produit différentes versions des mêmes réponses. En les appelant « Draft », le chatbot d’IA permet aux utilisateurs de choisir l’une d’entre elles, afin qu’ils décident de la réponse qui leur convient le mieux. Selon les versions, chacune d’entre elles peut avoir une source de précision différente. Les utilisateurs peuvent choisir n’importe quelle réponse et peuvent même les mélanger pour obtenir la réponse finale. C’est l’une des plus grandes différences entre Bard et ChatGPT. Il s’agit d’une fonctionnalité bienvenue, car une réponse unique n’est pas toujours la plus précise ou la plus appropriée.

3. Maintien de la conversation

De nos jours, de nombreux chatbots d’IA sont dotés d’une fonction de rétention de la conversation. Pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie essentiellement que le chatbot prend en compte ce que vous lui avez dit précédemment et s’en inspire pour les réponses futures. Ainsi, si vous avez demandé une recette à un chatbot, il peut répondre aux questions suivantes sans oublier le contexte. ChatGPT possède un niveau de rétention de la conversation. Le modèle du chatbot peut mémoriser jusqu’à 3 000 mots de la conversation en cours. Cependant, il ne peut pas accéder aux conversations antérieures pour formuler des réponses. Néanmoins, il fait un bon travail pour maintenir le flux de la conversation.

Google Bard n’arrive pas à tenir le contexte. Lorsqu’on lui pose une question complémentaire après avoir demandé des blagues, l’IA Google Bard a donné une réponse complètement différente. Google a explicitement déclaré que la capacité de Bard à retenir le contexte est volontairement limitée pour l’instant. Au fur et à mesure que le bot continuera à apprendre, sa capacité contextuelle devrait s’améliorer. Toutefois, pour ceux qui cherchent une réponse claire et nette entre Bard et ChatGPT, c’est ce dernier qui l’emporte.

4. Accès à Internet

L’un des principaux inconvénients de ChatGPT a toujours été son manque d’accès à Internet. Même avec son dernier modèle GPT-4, le chatbot utilise un ensemble de données qui n’a aucune connaissance des événements survenus après septembre 2021. Le chatbot est donc susceptible de commettre des erreurs factuelles par rapport à ceux qui ont accès à l’Internet, comme Microsoft Bing AI.

Google Bard, heureusement, a accès à l’Internet en temps réel. Tout comme Bing, Bard peut effectuer des recherches sur l’Internet et élaborer intelligemment des réponses à toutes vos questions. Il est donc extrêmement puissant lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations actualisées sans erreur majeure. À l’instar de Bing, Bard répertorie également les sources URL en bas de page afin que les utilisateurs puissent les consulter (mais pas souvent). Ainsi, lorsqu’il s’agit de savoir quel bot de Bard vs ChatGPT a les réponses les plus récentes, c’est Google Bard qui l’emporte.

5. Prise en charge des langues

Le dernier modèle de langage GPT-4 de ChatGPT a ajouté la prise en charge d’encore plus de langues. Le dernier LLM a démontré la prise en charge de plus de 26 langues différentes. Celles-ci incluent une variété de langues comme le français, l’espagnol, l’arabe, le mandarin, l’italien et bien d’autres encore. Cela fait de ChatGPT un robot extrêmement compétent, capable de s’exprimer dans de nombreuses langues.

Pour l’instant, Google Bard ne prend en charge que l’anglais américain. Bien que Google ait déclaré qu’il travaillait à rendre Bard capable de parler dans d’autres langues, le chatbot d’IA pense qu’il peut le faire dès maintenant. Il a répondu de la même manière ci-dessous lorsqu’on lui a demandé combien de langues il pouvait parler. Toutefois, Google Bard n’a pas été en mesure de proposer un poème en français, ce qui confirme la réponse de l’entreprise. Seul l’avenir nous dira quand et quelles langues seront ajoutées en premier.

6. L’hallucination

Avec l’accès à Internet à grande échelle, on pourrait penser que l’IA de Google Bard peut facilement formuler des réponses et ne pas se tromper du tout. Cependant, ma précédente vérification de la rétention des conversations s’y oppose clairement. L’IA Bard a malheureusement tendance à halluciner et à donner de fausses informations. Bien que ce ne soit pas intentionnel, l’IA peut toujours cracher des informations erronées tout en les croyant vraies.

ChatGPT est lui aussi sujet aux hallucinations. Toutefois, le dernier modèle GPT-4 du bot affirme avoir réduit les hallucinations de 35 % par rapport à GPT-3. Cette mise à jour a été testée par de nombreuses personnes, et même selon nous, ChatGPT s’est amélioré et a réduit les hallucinations. Cependant, ce n’est pas encore tout à fait le cas.

En ce qui concerne l’IA de Bard qui ne provoque pas d’hallucinations, il est peut-être un peu trop tôt pour s’attendre à ce qu’elle fonctionne. Comme il s’agit de la première itération de l’entreprise, elle passera par ses propres étapes d’erreurs et d’hallucinations avant d’être améliorée. En l’état actuel des choses, ChatGPT dispose probablement du modèle le plus précis.

7. Créditer les sources

Comme c’est généralement le cas pour les chatbots d’IA, ils produisent tous leurs données à partir d’ensembles de données. Ils sont formés sur une pléthore d’échantillons de données, y compris divers textes, conversations, images, etc. Ainsi, ChatGPT et Bard disposent tous deux d’ensembles de données spécifiques à partir desquels ils déduisent des réponses. Cependant, les bots d’IA comme Google Bard et Bing ont également accès à l’Internet. La combinaison de ces facteurs permet aux bots de reformuler les informations et de les fournir aux utilisateurs.

Toutefois, même si l’IA Google Bard a accès à l’Internet en temps réel, elle ne parvient pas à citer les sources ou même à formuler ses propres informations dans certains cas.

L’IA de Bing, quant à elle, utilise des informations trouvées sur le Web et reformule le contenu après l’avoir étudié. Elle a également la décence de fournir des sources (en notes de bas de page), en donnant des liens vers les articles dont elle s’est inspirée. C’est quelque chose qui manque cruellement à Google Bard et qui pourrait être fait immédiatement. Bien que nous ayons vu des liens vers les sources de temps en temps, c’était extrêmement rare, et il était décevant de voir Bard copier du contenu de cette manière.

Enfin, bien que ChatGPT ne puisse pas accéder à Internet, il fait un travail convaincant de reformulation du contenu, même s’il ne partage pas les sources. Ainsi, lorsqu’il s’agit de donner des sources correctes, l’IA de MS Bing gagne cette manche.

Google Bard vs ChatGPT : le dernier l’emporte pour l’instant

Bien que Google présente des avantages considérables, notamment l’accès à Internet, il est clair que ChatGPT a l’avantage pour l’instant.

Toutefois, nous pouvons nous attendre à ce que cela change à mesure que le géant de la Silicon Valley affinera son modèle avec des données et proposera de nouvelles fonctionnalités. D’ici là, on peut jouer avec toute la puissance de ChatGPT.