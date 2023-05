Voici un brevet pour la caméra de l’Apple Watch qui pourrait être utilisée pour Face ID

Le mois dernier, on a entendu parler d’un brevet accordé à Apple pour un système qui permettrait à l’Apple Watch d’être retirée du bracelet à l’aide d’un loquet ou d’un aimant, donnant ainsi à l’utilisateur l’accès à la caméra située à l’arrière de la montre.

L’idée semble intéressante, mais elle n’est pas aussi simple et transparente que le système de caméra de l’Apple Watch présenté par le géant de Cupertino dans une nouvelle demande de brevet auprès de l’U.S. Patent and Trademark Office et relayé par AppleInsider intitulée « Wearable electronic device having a digital camera assembly » (appareil électronique portable doté d’un appareil photo numérique).

Si la position de la caméra dans ce système peut rappeler celle de l’accessoire Wristcam, qui remplace le bracelet de l’Apple Watch pour placer une caméra au-dessus du cadran de la montre, Apple souhaite que la caméra de l’Apple Watch soit épurée plutôt qu’encombrante. Le géant de la technologie l’a même mentionné dans sa demande de brevet en écrivant : « Bien que certains composants électriques, tels qu’une caméra, puissent remplir des fonctions souhaitables, l’intégration de ces composants peut donner lieu à un appareil encombrant qui peut gêner l’utilisateur, être inconfortable à porter ou ne pas être adapté à l’exécution de certaines fonctions ».

Apple souhaite que la caméra fournisse des images à l’aide d’un capteur allant de 9 à 12 mégapixels. Parallèlement, elle souhaite que la caméra puisse prendre des vidéos avec une résolution allant jusqu’à 4K à 30-60 images par seconde. C’est parce qu’Apple a de vastes projets pour la caméra.

Selon la demande de brevet, « l’ensemble de capteur photo numérique peut être utilisé à diverses fins, y compris, à titre d’exemples non limitatifs, la reconnaissance faciale, la détection d’empreintes digitales, la lecture d’un code QR (Quick Response), la vidéoconférence, la surveillance biométrique (par exemple, la surveillance du rythme cardiaque), la photographie, la capture de vidéos ou d’images, ou toute combinaison de ces éléments ».

De multiples applications

Apple ajoute : « Pour exécuter une ou plusieurs de ces fonctions, le capteur photo numérique peut être dirigé vers un sujet. L’ensemble peut être connecté à des circuits internes, tels que la batterie de la pièce d’horlogerie ».

Le brevet a été déposé en août dernier et attribue « l’invention » à cinq employés d’Apple. Bien entendu, rien ne garantit qu’Apple donne suite à cette demande de brevet, d’autant plus que la balle est désormais dans le camp de l’USPTO. Mais il pourrait être beaucoup plus facile de déverrouiller votre téléphone ou votre iPad Pro en regardant la caméra de votre Apple Watch.