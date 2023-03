Comment s’inscrire sur la liste d’attente pour bénéficier d’un accès au chatbot Google Bard ?

Ceux qui ont suivi de près la scène de l’intelligence artificielle dans le monde entier connaissent Google Bard. Basé sur une version réduite du modèle de langage LaMDA de l’entreprise, Bard est un service expérimental d’intelligence conversationnelle. Espéré depuis longtemps pour rivaliser avec des bots tels que ChatGPT d’OpenAI et Bing Conversation de Microsoft, Bard est malheureusement resté hors de portée du public.

Mais cela change aujourd’hui, puisque Google a officiellement ouvert l’accès à Bard dans certains pays.

Google Bard met l’accent sur le retour d’information et la sécurité

L’accès anticipé à Bard de Google fait suite aux annonces relatives à l’IA faites par l’entreprise la semaine dernière, dans lesquelles Google a également évoqué l’intégration de l’IA Google dans Workspace. La décision de Google d’ouvrir Bard est motivée par la nécessité d’obtenir un retour d’information détaillée de la part d’un plus grand nombre de personnes à des fins de formation et d’essais et d’erreurs. Google l’a annoncé dans un nouvel article de blog sur l’IA.

L’entreprise a également réitéré sa promesse de se concentrer sur la qualité et la sécurité. Ainsi, Google utilise le retour d’information et l’évaluation humaine pour améliorer ses systèmes. En outre, pour éviter les abus et le spam, Bard a également été conçu avec des garde-fous tels que le plafonnement du nombre maximum d’échanges dans un dialogue. Il s’agit là d’une mesure bienvenue, car les dangers liés à la diffusion involontaire de fausses informations ou à l’utilisation abusive de l’IA sont bien connus.

Comment s’inscrire dès maintenant à Google Bard ?

À partir d’aujourd’hui, Google a ouvert un accès anticipé à Bard par le biais d’une liste d’attente. Les internautes peuvent se rendre sur le site officiel de Bard et cliquer sur le bouton « Rejoindre la liste d’attente ».

Cependant, il y a quelques mises en garde. Premièrement, vous ne pouvez pas vous inscrire à l’accès anticipé à Bard en utilisant un compte Google Workspace. Deuxièmement, la disponibilité de Bard est limitée. Il convient de mentionner que l’accès anticipé à Bard n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il se peut que vous deviez utiliser des applications VPN pour accéder au site Web et vous inscrire sur la liste d’attente dans les pays qui ne sont pas pris en charge. Cependant, la société a promis d’étendre le support à d’autres pays et langues au fil du temps.

Lorsque vous vous inscrirez sur la liste d’attente, vous recevrez un e-mail de Google vous informant que vous pouvez désormais accéder à Bard. Ce dernier est alimenté par une version allégée de Google Language Models for Dialog Applications (LaMDA). Il s’agit d’un modèle linguistique d’apprentissage automatique qui est un chatbot conçu pour imiter le langage humain. Bard utilise ce grand modèle linguistique (LLM) et, au fil du temps, il sera remplacé par ce que Google appelle « des modèles plus récents et plus performants ».

Un LLM est analogue à un moteur prédictif. Il sélectionne le mot suivant dans une réponse en essayant de prédire quel mot devrait suivre. Google explique que la sélection du mot le plus probable ne permettrait pas à Bard de fournir une réponse créative, d’où une certaine flexibilité. Google souligne toutefois que plus un LLM est utilisé, plus il est capable de prédire quel mot sera le plus utile. C’est pourquoi il est si important d’ouvrir l’accès à Bard.

La sortie de Bard, bien que limitée, est un moment très excitant pour la communauté de l’IA. Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience de voir comment le bot du géant de la Silicon Valley se comportera face à ChatGPT d’OpenAI. Espérons que Bard sera bientôt disponible dans le monde entier, afin que je puisse tester cette alternative à ChatGPT et l’opposer à Bing Conversation et à GPT-4 dès maintenant.

Comme pour la plupart des chatbots d’IA, il y a quelques mises en garde

Google nous donne certains des avertissements typiques que même Microsoft a mentionnés à propos de l’utilisation de ChatGPT par Bing. Par exemple, comme les chatbots d’IA apprennent de l’utilisation publique de ces outils, les réponses reflètent souvent les stéréotypes et les préjugés du monde réel. Et même si une réponse d’un chatbot semble correcte, elle peut en fait fournir des « informations inexactes, trompeuses ou fausses ».

À titre d’exemple, Google montre comment Bard a incorrectement appelé la plante ZZ Zamioculcas zamioculcas alors qu’elle aurait dû être Zamioculcas zamiifolia (allez Bard, tout le monde le sait). Plus sérieusement, Bard donne souvent aux utilisateurs plusieurs versions différentes de sa réponse, ce qui leur permet de choisir celle qui est plus pertinente pour eux. Vous pouvez affiner la réponse en posant une question complémentaire. Si vous n’êtes pas satisfait des réponses, vous pouvez toujours reposer la même question à Bard.

Il est intéressant de noter que Bard a aidé Google à rédiger l’article de blog qu’il a publié hier.