Microsoft Teams a annoncé une extension de son service de sous-titres traduits en direct

Microsoft a initialement révélé des plans pour la fonction de sous-titres traduits en direct en août 2022, notant que le lancement a été rendu possible par ses capacités de traduction vocale Microsoft Cognitive Service, qui font partie de la plateforme cloud Azure de l’entreprise, et qui sont capables d’offrir de puissants et rapides services de traduction en temps réel.

Cette nouvelle est la dernière d’une série de mises à jour de Teams et de ses capacités de traduction, l’entreprise cherchant à rendre la plateforme plus utile pour les utilisateurs du monde entier.

Dans son entrée sur la feuille de route officielle de Microsoft 365 , l’entreprise a indiqué qu’elle espérait que cette fonctionnalité permettrait « une expérience de réunion plus inclusive ». Cela signifie que, lors du lancement et de la configuration d’un appel, les utilisateurs de Teams pourront sélectionner des sous-titres en direct dans la langue de leur choix, ce qui les aidera à mieux comprendre les autres participants.

Jusqu’à présent réservés aux utilisateurs de PC ou de Mac, les utilisateurs d’Android et d’iOS de Teams pourront désormais choisir des sous-titres en direct dans la langue de leur choix , ce qui, espérons-le, rendra les appels internationaux un peu plus faciles à comprendre.