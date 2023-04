WhatsApp vous permettra bientôt d’ajouter davantage de contexte à un message transféré

Nous ne savons pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs, mais cela pourrait arriver bientôt. WhatsApp teste également une nouvelle interface utilisateur et la possibilité de modifier les contacts à partir de l’application elle-même pour les utilisateurs d’Android. Par ailleurs, WhatsApp a récemment ajouté trois nouvelles fonctions de sécurité pour vous aider à protéger votre compte et à éviter les escrocs.

La nouvelle possibilité de modifier la description des messages transférés est en cours de déploiement auprès de certains bêta-testeurs Android. Il convient de noter que cette mise à jour bêta peut entraîner des problèmes lors du téléchargement de vidéos ou de l’affichage de mises à jour d’état. Donc, si vous faites partie du programme bêta de WhatsApp et que vous êtes d’accord avec les effets secondaires, mettez à jour l’application et voyez si vous pouvez utiliser la fonctionnalité.

Le dernier rapport de WABetaInfo met en évidence une nouvelle fonctionnalité testée dans le cadre de la version bêta 2.23.8.22 d’Android. Elle vous permettra d’ajouter votre propre légende aux messages transférés, ce qui vous aidera à mieux expliquer l’action . Actuellement, vous pouvez conserver la légende existante ou la supprimer lorsque vous transférez des images, des textes, des GIF, des vidéos et des documents, ce qui peut s’avérer utile ou non.

WhatsApp vous permet déjà de transférer des messages avec des légendes (le cas échéant) et cette fonctionnalité devrait bientôt être améliorée, ce qui rendra les choses plus simples pour les utilisateurs. Grâce à une nouvelle fonctionnalité en cours de test, vous pourrez bientôt ajouter davantage de contexte aux messages transférés.