WhatsApp permettra d’enregistrer ou de modifier des contacts directement à partir de son application Android

WhatsApp prévoit d’offrir aux utilisateurs d’Android des fonctionnalités utiles qui existent depuis un certain temps déjà pour les utilisateurs d’iOS. Il a récemment été suggéré qu’un changement d’interface était prévu et nous avons maintenant des détails sur une autre fonctionnalité pratique, qui sera finalement disponible sur WhatsApp pour Android.

WABetaInfo rapporte que WhatsApp pourrait bientôt ajouter la possibilité d’enregistrer ou de modifier des contacts directement à partir de son application Android, ce qui rendrait les choses plus faciles. Cette fonctionnalité est testée dans le cadre des versions bêta 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 et 2.23.8.6 de WhatsApp et est disponible pour certains bêta-testeurs.

Grâce à cela, vous pouvez enregistrer un contact et même inclure des détails supplémentaires tels que des adresses électroniques ou des dates importantes associées à la personne directement sur WhatsApp. Actuellement, vous êtes dirigé vers l’application de contact du téléphone pour effectuer l’opération, et passer d’une application à l’autre peut prendre beaucoup de temps. Ce ne sera plus le cas lorsque cette fonctionnalité sera déployée.

WhatsApp pour iOS permet déjà d’enregistrer et de modifier les contacts dans l’application, il serait donc bon que les utilisateurs d’Android bénéficient enfin de cette petite fonction pratique. Vous pouvez voir à quoi ressemblera l’interface utilisateur dans la capture d’écran ci-dessous.

Il faut savoir que cette fonctionnalité est actuellement réservée à certains utilisateurs de la version bêta et qu’on ne sait pas encore quand elle sera disponible pour tous. Cependant, soyez assurés que cela pourrait arriver très bientôt.

Une barre de navigation

En attendant, une barre de navigation inférieure est également en cours pour les utilisateurs d’Android, rendant l’interface utilisateur de WhatsApp cohérente et analogue à celle d’iOS. Il s’agit d’un changement nécessaire qui devrait plaire à beaucoup. Vous pouvez également vous attendre à des fonctionnalités telles que la possibilité de verrouiller des discussions individuelkes pour améliorer la confidentialité. De plus, il pourrait y avoir quelque chose pour les utilisateurs d’iOS : la possibilité de partager des statuts en tant que Facebook Stories sans quitter l’application.

Je vous tiendrais au courant de la date à laquelle ces fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs stables.