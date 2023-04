Pourquoi Google met-il fin aux écrans connectés tiers ?

Les enceintes connectées sont omniprésentes autour de nous. Il y a quelques années, Google et d’autres grands fabricants ont tenté de nous convaincre que les écrans connectés avaient leur place dans le salon, voire dans la chambre à coucher. Beaucoup de gens ont adhéré à l’idée de suivre des recettes, de passer des appels vidéo dans la cuisine, de contrôler la musique et de regarder des films plus librement. Cependant, certaines choses ont changé depuis, et Google semble avoir discrètement abandonné plusieurs écrans connectés tiers.

9to5Google a remarqué que Google a discrètement supprimé plusieurs écrans connectés, notamment les Lenovo Smart Display 7, 8 et 10 pouces, ainsi que les écrans connectés JBL Link View et LG Xboom AI ThinQ WK9 sur la page d’assistance « Passez des appels Duo sur vos enceintes et écrans connectés ». Google n’a pas fourni d’explication, se contentant d’un avis discret.

Important : Google ne fournit plus de mises à jour logicielles pour les écrans connectés tiers suivants : Lenovo Smart Display (7″, 8″ et 10″), JBL Link View et LG Xboom AI ThinQ WK9. Cela peut avoir un impact sur la qualité des appels vidéo et des visioconférences.

Il convient de noter que Google a d’abord annoncé ses écrans connectés alimentés par Google Assistant au CES en 2018, et que le reste des produits a été mis en vente peu de temps après. On ne sait pas si les appareils ont atteint leur fin de vie après environ cinq ans, ou s’ils ne peuvent plus prendre en charge de nouvelles fonctionnalités en raison de limitations matérielles. Cela dit, ils devraient continuer à fonctionner sans problème, même s’il n’est pas prévu qu’ils bénéficient d’une assistance logicielle de la part de Google.

Google n’en est pas à sa première interruption discrète de ses services, plateformes et applications, mais il est tout de même surprenant de constater que l’entreprise n’a pas fait d’annonce officielle concernant l’interruption de ces produits.

Pourquoi Google supprime-t-il les écrans connectés tiers ?

L’une des explications possibles à la disparition des écrans connectés est le regain d’intérêt pour les tablettes et le remaniement au sein de Google pour rivaliser avec les meilleures fonctionnalités de l’assistant IA qui ont fait fureur il y a quelques mois. À l’heure actuelle, Google est en retard sur Microsoft dans le domaine de l’intelligence artificielle, et il lui reste encore beaucoup à faire pour rattraper son retard.

Google aurait déjà reporté le développement et effectué quelques coupes dans la division Google Assistant pour permettre aux équipes de se concentrer sur la prochaine génération de fonctions d’IA et sur Google Bard. Pour ceux qui l’ignorent, Bard est la réponse de Google à ChatGPT et à Bing Chat de Microsoft. Cet outil peut fournir des capacités de langage et de conversation de nouvelle génération alimentées par LaMDA (Language Model for Dialogue Applications).

L’autre explication possible est le regain d’intérêt de Google pour les tablettes Android. Google a déjà annoncé qu’elle travaillait sur une Pixel Tablet, qui devrait être dévoilée dans un proche avenir, probablement lors de la conférence Google I/O 2023. La tablette à venir serait équipée d’un support qui permettrait aux utilisateurs de la transformer en écran connecté lorsqu’elle n’est pas utilisée, offrant ainsi le meilleur des deux mondes tout en étant une tablette portable et mince.

Le Nest Hub et le Nest Hub Max de Google continueront à recevoir des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités dans l’intervalle.