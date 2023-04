WhatsApp lance de nouvelles fonctionnalités de sécurité

Ces contrôles permettront d’authentifier un compte (sans aucune action de la part de l’utilisateur) et, espérons-le, de mieux protéger l’utilisateur si son appareil a été compromis. Pour plus de détails sur le fonctionnement de ces contrôles, vous pouvez consulter l’article de Meta .

Un autre ajout important à WhatsApp est la vérification de l’appareil. Afin d’empêcher les logiciels malveillants de profiter des smartphones de leurs utilisateurs sans leur permission et d’utiliser leur WhatsApp pour envoyer des messages non désirés, l’application a ajouté des contrôles de sécurité spéciaux.