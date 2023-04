Microsoft Edge teste une barre latérale que vous pouvez épingler sur votre bureau

Microsoft expérimente une nouvelle fonctionnalité de Edge qui place la barre latérale verticale du navigateur Web en permanence sur un côté de l’écran de l’ordinateur. L’idée est de permettre aux utilisateurs de lancer tous les outils d’accès rapide disponibles dans la barre latérale Edge en un seul clic, sans avoir à lancer un navigateur Web ou à ouvrir des applications autonomes pour chacun d’entre eux.

Bien entendu, il s’agit d’un autre moyen pour Microsoft de promouvoir son dernier jouet d’IA, et avec lui, le navigateur Edge, qui est loin derrière le Chrome de Google et le Safari d’Apple en termes d’adoption par le marché. La possibilité de détacher la barre latérale du navigateur Edge et de lui donner une place permanente sur votre PC Windows est actuellement limitée à la phase de test.

À l’heure où j’écris ces lignes, la fonctionnalité n’est disponible que dans les canaux expérimentaux Dev et Canary pour Edge, ce qui signifie qu’il faudra au moins quelques semaines avant qu’elle n’arrive sur le canal bêta et qu’elle ne soit ensuite déployée à grande échelle pour tous les utilisateurs de Edge. Malheureusement, il semble qu’il n’y ait pas de flag de fonctionnalité expérimentale que vous puissiez activer pour accéder à cette fonctionnalité avant qu’elle ne soit déployée publiquement. Pour être claire sur les risques de chevauchement, la barre latérale dans Edge peut être masquée en tapant sur l’icône de dossier dans le coin inférieur droit de l’écran et peut être ouverte à nouveau en passant le curseur sur l’icône de Bing Chat dans le coin supérieur droit du navigateur Edge.

La barre latérale est une véritable bête de productivité. Sans passer par le site Web dédié pour accéder à des outils de travail essentiels, Edge les intègre directement dans la barre latérale. En haut se trouve le nouveau Bing Chat, qui ouvre une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez discuter avec le modèle conversationnel alimenté par GPT-4 et obtenir des réponses pertinentes à vos questions. En dessous, un outil de recherche Bing très pratique vous permet de rechercher rapidement des informations pertinentes sans avoir à ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur.

Vous avez également accès à une poignée d’autres outils pratiques tels qu’une calculatrice, Skype, un convertisseur d’unités, un dictionnaire, un traducteur, Outlook et le partage de fichiers entre appareils depuis Drop. Une option dédiée permet également d’accéder à vos applications et documents Office 365 sans avoir à ouvrir une application ou un onglet du navigateur.

Une barre latérale très utile

Vous pouvez personnaliser davantage la barre latérale de Edge en y ajoutant vos plateformes en ligne les plus fréquemment consultées, comme Facebook Messenger, Instagram, YouTube, Netflix, WhatsApp et bien d’autres, d’un simple clic. Imaginez maintenant toute cette commodité de la barre latérale, mais sans avoir à lancer le navigateur Edge. C’est exactement ce que Microsoft est en train de faire en permettant aux testeurs de détacher la barre latérale et de l’insérer proprement sur un côté de l’écran de leur PC Windows. Microsoft permet ainsi aux utilisateurs d’accéder à une multitude d’outils et de services sans leur demander de lancer une application dédiée à chacun d’entre eux.

L’idée n’est pas unique, puisque le navigateur Opera permet déjà des intégrations analogues dans la barre latérale, mais il est loin d’être aussi développé que le navigateur Edge.