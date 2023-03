Vivo pourrait préparer un smartphone pliable à clapet pour concurrencer Samsung, OPPO ou Motorola

Un nouvel appareil Vivo portant le numéro de modèle V2256A vient de recevoir sa certification Google Play. Ce qui est intéressant à propos de cet appareil, c’est qu’il a été certifié avec la marque « Vivo X Flip », ce qui indique que le constructeur chinois a l’intention de lancer un smartphone pliable à clapet qui pourrait concurrencer le Galaxy Z Flip 4 de Samsung ou le récent OPPO Find N2 Flip.

Vivo a déjà un grand appareil pliable sous la forme du Vivo X Fold+ qui a le même facteur de forme que le Galaxy Z Fold 4. Il est donc logique que l’entreprise se tourne à présent vers les smartphones pliables à clapet, qui constituent sa prochaine frontière.

Le lancement d’un potentiel nouveau smartphone pliable Vivo intervient à un moment intéressant pour la société mère BBK Electronics. Même si les rapports sur les sociétés sœurs OPPO et OnePlus se retirant d’Europe se sont avérés très exagérés (c’est-à-dire faux), la stratégie de Vivo en matière de smartphones pliables à ce jour suggère que le X Flip pourrait ne pas être commercialisé en dehors de la Chine et d’autres marchés asiatiques.

Just got Google Play Certified, launch is very soon. Model Number is V2256A

—SnoopyTech (@_snoopytech_) March 27, 2023