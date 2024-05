vivo dévoilera les vivo X100 Ultra, X100s et X100s Pro le 13 mai en Chine

vivo s’apprête à lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme, les vivo X100 Ultra, vivo X100s et X100s Pro, le 13 mai prochain en Chine. Ce trio promet des avancées notables en matière de technologie de la photographie et de performance.

Avec ces nouvelles offres, vivo vise à redéfinir les standards des smartphones haut de gamme, particulièrement dans le domaine de la photographie mobile. Les détails complémentaires devraient être révélés peu avant le lancement officiel, confirmant ainsi les spécifications et éventuellement présentant d’autres innovations inattendues.

Ces modèles positionneront vivo comme un sérieux concurrent dans la course à l’innovation technologique en 2024.

Caractéristiques du vivo X100 Ultra

Le X100 Ultra devrait intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, un choix de prédilection pour un flagship en 2024. Ce modèle se distingue particulièrement par son capteur photo téléobjectif Zeiss APO super téléphoto de 200 mégapixels, le plus grand du marché, avec une ouverture f/2.67 et une longueur focale de 22,48 mm. Ce capteur permettrait de capturer des images à très haute résolution de 12 888 x 16 320 pixels.

Le vivo X100 Ultra est également équipé d’une caméra principale LYT-900 de 50 mégapixels, succédant au IMX989 du X100 Pro. Il se caractérise par son cadre métallique, un écran incurvé, et un objectif périscope VARIO APO SONNAR développé en partenariat avec ZEISS, offrant une ouverture variable de f/1.75 à f/2.67 et une longueur focale allant de 14 à 85 mm.

Le vivo X100 Ultra inclut un système de stabilisation type gimbal anti-tremblement de niveau CIPA 4.5, adapté pour la capture en mouvement rapide, les portraits de nuit et la macro extrême. Le smartphone sera disponible en blanc Titanium et noir, avec des configurations de 12 Go + 256 Go, 16 Go+ 512 Go, et 16 Go + 1 To.

Spécifications des vivo X100S et X100S Pro

La série X100S se distingue par l’intégration du SoC Dimensity 9300+, et sera le premier modèle à proposer un chargeur rapide GaN de 120 W avec charge rapide intégrée UFCS. Les smartphones disposent d’un écran OLED LTPO 1.5K de 6,78 pouces, un cadre plat en métal et un dos en verre.

En termes de photographie, ils présentent un objectif VARIO TESSAR avec une ouverture de f/1.57 à f/2.57 et une longueur focale de 15 à 70 mm. Vivo propose ces modèles en noir Titanium, bleu, et blanc, et ils seront disponibles en plusieurs configurations de mémoire : 12 Go + 256 Go, 16 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go, et 16 Go + 1 To.