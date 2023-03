OPPO et OnePlus refusent de quitter les marchés européen et britannique

OPPO prévoit d’abandonner ses activités de téléphonie mobile en France, en Allemagne et au Royaume-Uni en raison de coûts de vente élevés et d’un faible retour sur investissement, a rapporté 36 Krypton lundi. Néanmoins, OPPO maintiendra une petite présence dans ces pays, a ajouté le rapport.

Le rapport précise également que les activités dans les autres pays européens se poursuivront comme d’habitude. OPPO a démenti les informations selon lesquelles l’entreprise quitterait complètement le marché européen et se concentrerait sur les marchés clés. Le marché européen s’est avéré difficile à rentabiliser, les agents hésitant à investir en raison des pertes subies.

Une personne proche des activités européennes d’OPPO a déclaré : « Bien que le produit puisse être vendu, il ne rapporte pas d’argent et le retour sur investissement n’est pas élevé. (L’activité européenne d’OPPO) est exsangue ». Les agents partagent la même attitude à l’égard du marché européen : « Je ne suis pas prêt à l’accepter, car je vais perdre de l’argent. (Les agents) n’investiront plus jamais ».

OPPO a démenti les informations selon lesquelles l’entreprise quitterait les marchés britannique et européen. Un porte-parole de OPPO a confirmé par e-mail envoyé à techadvisor que l’entreprise s’engageait sur tous les marchés européens où elle opère actuellement.

Max Jambor avait précédemment tweeté que OPPO et OnePlus allaient quitter l’Europe, citant spécifiquement l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas comme les premiers pays concernés. Les deux entreprises ont toutefois démenti ces affirmations.

Selon le rapport de John Porter sur The Verge, James Paterson, responsable mondial des relations publiques de OnePlus, a assuré que l’entreprise n’avait pas l’intention de se retirer des marchés européens et britanniques et qu’elle continuerait à maintenir des activités stables dans ces régions.

« OnePlus will not exit from Europe and the UK and maintains stable operations in local markets. OnePlus will continue to invest in Europe and provide more innovative product and solutions for its users, » – OnePlus Global PR Manager James Paterson

