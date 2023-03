OPPO et OnePlus pourraient quitter la France et d’autres pays d’Europe

Il semble que le conflit entre Nokia, OPPO et OnePlus s’intensifie, car les deux entreprises appartenant à BBK Electronics auraient décidé de retirer leurs smartphones de certains marchés européens. Selon une source fiable, Max Jambor, ces marchés comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.

Si cette information est réelle, j’aurai vraiment le cœur brisé. Bien sûr, vous aimerez ou détesterez leur gamme de smartphones, mais leur travail dans le monde des smartphones pliables était inégalé. Le Find N2 Flip a réussi à amener la technologie pliable à un tout nouveau niveau de prix, sans pour autant négliger la fiche technique. Les utilisateurs ont pu profiter du plus grand écran de couverture sur un smartphone à clapet, de la plus grande batterie sur un smartphone à clapet et d’une nouvelle charnière qui a permis d’obtenir le meilleur pli que j’ai jamais vu sur un smartphone pliable.

OPPO et OnePlus sont en difficulté en Europe depuis un certain temps. Les deux sociétés se sont opposées à Nokia dans le cadre d’un litige sur les brevets, ce qui les a empêchées de faire de la publicité pour leurs produits en Allemagne.

Update:

There will be an official statement from OPPO/OnePlus soon!

Right now only Germany, France, UK and Netherlands will close down. For the rest of Europe it is unknown at this point. https://t.co/qENykHpRUJ

—Max Jambor (@MaxJmb) March 27, 2023