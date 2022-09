Voici le vivo X Fold+ avec son écran pliable de 8 pouces et son Snapdragon 8+ Gen 1

Comme promis, le Vivo X Fold+ a été officialisé en Chine. Ce nouveau smartphone pliable de la marque présente des points forts notables, notamment un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui constitue une mise à niveau, car le Vivo X Fold standard utilise le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Il est également doté de panneaux AMOLED sur les deux écrans et prend en charge la recharge rapide sans fil.

Le Vivo X Fold+ est proposé en deux configurations de stockage, une variante de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et une variante haut de gamme avec 12 Go de RAM + 512 Go de stockage. Ces deux smartphones sont listés sur la boutique officielle de Vivo China pour 9 999 CNY (environ 1 454 euros) et 10 999 CNY (environ 1 600 euros).

Le dernier smartphone pliable de Vivo est proposé en trois options de couleur, dont le rouge, le noir et le bleu. Il sera mis en vente en Chine pour la première fois le 29 septembre.

Le Vivo X Fold+ est doté d’un écran intérieur AMOLED de 8,03 pouces avec une résolution 2K+ de 2 160 x 1 916 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. L’écran extérieur est un écran AMOLED plus petit, mesurant 6,53 pouces. Il offre une résolution full HD+ de 2 520 x 1 080 pixels. Il existe un mode jeu, qui augmente les taux d’échantillonnage tactile de ces panneaux respectivement jusqu’à 140 Hz et 240 Hz.

Sur le plan matériel, le Vivo X Fold+ est équipé d’un SoC octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 associé à un GPU Adreno 730, de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage pouvant atteindre 512 Go. Le smartphone pliable tire son énergie d’une batterie de 4 730 mAh (contre 4 600 mAh sur la variante standard) avec un support de la charge rapide sans fil de 50W et de la charge rapide filaire de 80 W.

Des caméras Zeiss

Pour la photo, le Vivo X Fold+ est équipé d’une quadruple caméra Zeiss comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, un capteur portrait de 12 mégapixels et un objectif périscopique de 8 mégapixels avec zoom optique 5x. L’écran intérieur dispose d’une caméra frontale de 16 mégapixels tandis qu’il y a également un capteur sur l’écran de couverture.

Le Vivo X Fold+ fonctionne sous Android 12 surmonté d’OriginOS Ocean et il y a des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Les aspects de connectivité comprennent le Wi-Fi bi-bande, le Bluetooth 5.2, le NFC et la connectivité 5G.

Comme mentionné précédemment, le Vivo X Fold+ sera disponible exclusivement en Chine pour le moment.