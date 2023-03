Une fuite du Nothing Phone (2) laisse entrevoir un successeur spirituel à OnePlus

Le Nothing Phone (2) a été repéré sur un site gouvernemental du Bureau of Indian Standards, par 91Mobiles. Cela signifie que la production pourrait être finalisée et qu’un lancement pourrait être imminent.

C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent au Nothing Phone, et pas seulement pour les fans indiens, car Carl Pei, le PDG de Nothing, s’est engagé à commercialiser le prochain Nothing Phone (2) sur un plus grand nombre de marchés, faisant des États-Unis une véritable priorité cette fois-ci, et pas seulement une zone de bêta-test tardive.

Nous avons récemment entendu dire par des cadres de Qualcomm que le Nothing Phone (2) utiliserait probablement la plateforme mobile phare de l’entreprise fin 2022, le Snapdragon 8+ Gen 1. Le haut de gamme actuel est la plateforme 8+ Gen 2, mais ce dernier chipset est suffisamment puissant pour faire fonctionner des smartphones tels que la tablette portable Galaxy Z Fold 4. Il s’agit donc d’une mise à niveau sérieuse pour Nothing.

Les fuites de 91 Mobiles suggèrent également que le smartphone pourrait se vanter de 12 Go de RAM en standard. Associé à la puce rapide, cela ferait du Nothing Phone (2) un appareil très performant. Si Nothing peut livrer le smartphone à un prix proche de celui de l’original, cela en ferait un concurrent intéressant.

Parmi les autres spécifications du Nothing Phone (2) qui ont fait l’objet de fuites, on trouve un écran avec un rafraîchissement rapide et une résolution full HD+. Il ne sera pas très net, mais il devrait être agréable à regarder et fluide, surtout avec cette plateforme haute performance.

Un smartphone très attendu

Il pourrait également être équipé d’une batterie de 5 000 mAh, la grande cellule standard des flagships et des grands téléphones. Le Nothing Phone (2) pourrait supporter une charge de 67 W, ce qui est plus rapide que n’importe quel smartphone de Samsung, Apple ou Google.

Les caractéristiques de la caméra n’ont pas été très impressionnantes jusqu’à présent. On nous parle de capteurs de 50 mégapixels, mais cela ne nous dit pas grand-chose. La caméra pourrait être dotée d’une sorte de stabilisation de l’image, mais la situation est très variable. Une caméra sélective de 32 mégapixels à l’avant permettra de réaliser des portraits d’influenceurs.

Alors que le Nothing Phone (1) de Pei était axé sur le design, l’apparence et les fonctionnalités, il n’offrait pas de performances suffisantes pour inciter les amateurs de smartphones à se détourner des appareils phares. Si le Nothing Phone (2) améliore considérablement ses performances, ces caractéristiques, ainsi que le design unique que Nothing est sûr d’offrir, pourraient constituer le bon mélange pour le marché actuel des téléphones à petit budget.