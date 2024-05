vivo dévoile les vivo X100 Ultra, X100s, et X100s Pro : Pionniers de la photographie avancée

vivo vient de lever le voile sur ses derniers fleurons lors d’un événement en Chine, présentant une série prometteuse avec les Vivo X100 Ultra, X100s, et X100s Pro.

Positionné comme un smartphone avant tout destiné aux passionnés de photographie, le vivo X100 Ultra est décrit par certains comme étant d’abord un appareil photo qui fait également office de téléphone.

vivo X100 Ultra : Un bijou de technologie

Le vivo X100 Ultra se distingue principalement par son système de caméra révolutionnaire. Doté d’un capteur principal Sony LYT-900 de 1 pouce et d’une caméra périscope équipée d’un capteur ISOCELL HP9 de 200 mégapixels développé en collaboration avec Samsung, ce modèle promet des capacités de zoom optique jusqu’à 3,7x et une fonction macro téléobjectif jusqu’à 20x. Il intègre également la stabilisation téléobjectif CIPA 4.5 et le revêtement Zeiss T* pour une clarté accrue.

Contrairement à la tendance des configurations à quatre caméras, le vivo X100 Ultra parie sur un trio robuste capable de couvrir une large gamme de besoins photographiques :

Un capteur principal doté d’un capteur Sony LYT-900 de 50 mégapixels et d’un impressionnant 1 pouce, promettant des images stabilisées et de haute qualité.

Un ultra-grand angle avec un capteur Sony LYT-600 de 50 mégapixels, offrant un champ de vision élargi pour des prises de vue panoramiques.

Un téléobjectif surprenant équipé d’un capteur Samsung ISOCELL HP9 de 50 mégapixels, qui, malgré l’absence d’un second téléobjectif plus long, promet d’excellentes performances jusqu’à 20x de zoom grâce à sa haute résolution et son IA.

En plus de ses prouesses photographiques, le vivo X100 Ultra est équipé d’un écran AMOLED LTPO E7 courbé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1-120 Hz, et offre une impressionnante luminosité de 3 000 nits.

Sous le capot, il embarque le chipset Snapdragon 8 Gen 3, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, le tout alimenté par une batterie d’une capacité de 5 500 mAh.

Les futures comparaisons, notamment avec le Xiaomi 14 Ultra et le OPPO Find X7 Ultra, détermineront si le Vivo X100 Ultra peut prétendre au titre de roi de la photographie mobile en 2024. Chacun de ces modèles apporte ses propres innovations, comme les différents objectifs et capteurs proposés par Xiaomi et OPPO, qui visent à répondre spécifiquement aux besoins des utilisateurs en matière de photographie mobile.

vivo X100s et X100s Pro : Innovation et performance

Les modèles vivo X100s et X100s Pro partagent plusieurs caractéristiques, comme leurs écrans OLED LTPO de 6,78 pouces, mais se distinguent par leurs configurations de caméras et capacités de batterie. Le X100s Pro intègre notamment un grand capteur principal de 1/0,98 pouce (IMX989) et offre une capacité de batterie légèrement supérieure à celle du X100s avec 5 400 mAh contre 5 100 mAh pour le modèle de base.

Ces deux modèles sont équipés du SoC Dimensity 9300+ de MediaTek, ce qui en fait les premiers smartphones à bénéficier de cette technologie avancée. Ils supportent également la charge rapide filaire de 100 W et la charge sans fil de 50 W.

Disponibilité et tarifs

Les nouveaux smartphones vivo seront disponibles à la vente en Chine à partir du 17 mai pour les modèles vivo X100s et X100s Pro, et le 28 mai pour le vivo X100 Ultra. Les prix varient selon les configurations et les modèles, avec le vivo X100 Ultra débutant à 6 499 yuan (environ 835 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go et atteignant jusqu’à 7 999 yuan (environ 1 025 euros) pour la version 16 Go + 1 To.

Ces nouveaux modèles de vivo sont clairement conçus pour les amateurs de technologie et de photographie mobile, combinant des spécifications haut de gamme avec des innovations significatives en matière de caméra et d’affichage.