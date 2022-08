Test du Galaxy Z Flip 4 : une mise à niveau incrémentielle

La série Galaxy Z Flip a réinventé le nostalgique smartphone à clapet avec la première édition lancée il y a plus de deux ans. C’était révolutionnaire, comme si quelque chose qui semblait auparavant presque impossible à réaliser devenait soudainement réel. Samsung a relevé d’énormes défis d’ingénierie, en concevant un écran flexible qui se plie sans se casser, en concevant une charnière complexe qui fonctionnerait de manière fiable pendant des années, en protégeant des éléments un smartphone comportant tant de pièces mobiles. Et puis, il a fallu le faire à grande échelle et baisser les prix pour que ce facteur de forme ne soit pas seulement accessible aux riches.

Mais nous, les humains, avons une caractéristique curieuse : nous nous adaptons rapidement et aujourd’hui, après seulement quelques années, tout cela semble… banal ! Nous voulons toujours plus d’innovations !

Maintenant, nous voici en 2022 avec le Galaxy Z Flip 4. Il est tout aussi étonnant que les précédents smartphones Flip, mais il est aussi très analogue au précédent modèle : le design est vraiment très similaire. L’écran est de la même taille, l’apparence est la même, les caméras sont presque les mêmes, l’expérience globale est assez similaire ! Alors comment se fait-il que ce smartphone soit le Galaxy Z Flip 4 et pas le Galaxy Z Flip 3S ?

Eh bien, vous bénéficiez d’un tout nouveau processeur, d’une batterie plus grande et de quelques autres améliorations, mais voyons comment il se comporte dans la vraie vie.

Dans la boîte on retrouve :

Galaxy Z Flip 4

Câble de données et de charge USB-C vers USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documentation de sécurité spécifique à la région

Galaxy Z Flip 4 : design

J’ai déjà mentionné que le design et les couleurs étaient si analogues à ceux des générations précédentes que même un fan de Samsung aurait du mal à reconnaître le nouveau modèle. Néanmoins, vous pouvez trouver quelques différences si vous savez où regarder.

Tout d’abord, les bordures métalliques entourant le verre au dos sont plus fines sur le Z Flip 4, ce qui lui donne un aspect plus élégant. Ensuite, le cadre en aluminium du smartphone a une finition brillante sur le nouveau modèle, alors que le précédent modèle avait une finition mate. Dans le même temps, la coque en verre à l’arrière du Z Flip 4 a maintenant une finition mate, alors que le Z Flip 3 avait une finition brillante.

Mais à part cela, il n’y a rien de particulièrement nouveau dans le design du Z Flip 4. Vous avez toujours le même petit écran de 1,9 pouce à l’avant, et l’ouverture et la fermeture du smartphone sont pratiquement les mêmes (les deux smartphones peuvent rester verrouillés à n’importe quel angle de 30 à 120 degrés environ). Les boutons sont sur le côté droit, y compris le capteur d’empreintes digitales qui est intégré dans le bouton d’alimentation.

Malheureusement, il est toujours très difficile de déplier le Z Flip 4 d’une seule main ! Vous devrez utiliser vos deux mains la plupart du temps, et j’espère vraiment que Samsung trouvera un moyen de faciliter le dépliage de ce smartphone d’une seule main.

Comme auparavant, vous pouvez personnaliser le Z Flip 4 et mélanger les couleurs avec les versions dites « Bespoke » du smartphone.

Protection contre l’eau

J’apprécié également la protection IPX8 contre l’eau et la poussière du Z Flip 4, qui vous permet d’avoir l’esprit tranquille en cas de chute occasionnelle dans l’eau ou de conditions météorologiques extrêmes. N’oubliez pas que ce smartphone n’est pas protégé contre la poussière et qu’il vaut mieux le tenir à l’écart des environnements poussiéreux. La poussière peut toujours s’infiltrer dans la charnière et reste l’un des grands dangers des smartphones pliables.

Les smartphones pliables à clapet, comme la gamme Galaxy Z Flip, sont des smartphones compacts d’un genre particulier. Le Z Flip 4 ne dépasse pas aussi facilement du haut d’une poche que la plupart des smartphones plus classiques, mais il est naturellement un peu plus épais (17,1 mm à son point le plus épais) ; la valeur de son petit facteur de forme dépend donc de l’endroit où vous êtes susceptible de le ranger.

Galaxy Z Flip 4 : écran

Une fois que vous dépliez le Z Flip 4, vous retrouvez un écran principal de 6,7 pouces, qui a la même taille et la même résolution 1080p que le précédent modèle. N’oubliez pas que la série Z Flip est dotée d’un écran au format 22:9, ce qui est plus haut et plus étroit que les proportions d’un smartphone traditionnel, c’est donc une expérience différente.

Un écran aussi étroit et haut peut sembler un peu bizarre au premier abord, mais peut en fait être la chose parfaite pour les amateurs de cinéma, car les films sont souvent filmés avec un rapport d’aspect analogue. Si vous utilisez le multitâche en écran partagé, l’écran plus grand est également une bonne idée.

Nous avions déjà entendu des rumeurs concernant un « pli » moins visible sur le Z Flip 4, mais honnêtement, je n’ai pas vu d’amélioration. Le pli est toujours bien présent et, du moins à mes yeux, il semble inchangé.

À part cela, si l’on en juge par la qualité de l’écran et l’étalonnage des couleurs, il s’agit d’une traditionnelle dalle AMOLED Samsung ! Des couleurs impressionnantes, plus un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz pour un défilement fluide. Tout semble parfait. Samsung affirme également que l’écran est 45 % plus résistant grâce à des modifications apportées à sa structure et à un nouveau verre ultrafin plus résistant.

L’écran de couverture en façade conserve la même taille, mais il bénéficie de quelques nouveaux widgets et fonctionnalités. Ma préférée est la possibilité de répondre rapidement à des SMS directement à partir de l’écran, ou d’accéder à Samsung Wallet.

Galaxy Z Flip 4 : performances

J’ai déjà évoqué le processeur Snadpragon 8+ Gen 1 qui équipe le Z Flip 4, mais il s’agit bien d’une bête de course qui fait l’objet d’éloges universels. Et le meilleur de tout, c’est qu’il n’existe pas de version Exynos du Z Flip 4, tous les modèles dans le monde fonctionnent avec la puce Snapdragon. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le Z Flip 4 a des performances de CPU près de 20 % supérieures dans le test GeekBench, ce qui est une excellente nouvelle.

Le Z Flip 4 est équipé de 8 Go de RAM LPDDR5 rapide sur tous les modèles et le modèle de base dispose de 128 Go de stockage UFS 3.1. Il existe également un modèle de stockage de 256 Go et une nouvelle option de 512 Go, ce qui devrait suffire aux utilisateurs les plus exigeants. Cependant, il n’y a pas d’emplacement pour carte micro SD, gardez cela à l’esprit.

Si l’on considère que le Flip 3 était déjà très performant, le Z Flip 4 devrait être suffisamment à l’épreuve du temps pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Alors que le tout premier Z Flip a été lancé avec un seul haut-parleur, le Z Flip 3 et maintenant ce Z Flip 4 utilisent tous deux une configuration stéréo composée d’un haut-parleur inférieur et d’un autre intégré à l’écouteur. Et non, il n’y a pas de prise casque ici. Samsung n’inclut pas non plus d’écouteurs dans la boîte, donc pour un son filaire, vous devrez acheter une paire d’écouteurs USB-C de bonne qualité ou un adaptateur USB-C vers 3,5 mm.

Galaxy Z Flip 4 : logiciel

Le Galaxy Z Flip 4 est livré avec Android 12 garni de la surcouche One UI 4.1.1 de Samsung. La plupart des gens sont très familiers avec l’interface Samsung, et elle offre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires en plus de l’interface Android standard.

Il y a autre chose de très impressionnant ici aussi : le Z Flip 4 est livré avec une promesse de 4 ans de mises à jour logicielles majeures et de 5 ans de mises à jour de sécurité. C’est un engagement que Samsung a pris pour la plupart de ses appareils haut de gamme, et c’est absolument fantastique comparé à la plupart des autres fabricants de smartphones Android, qui n’offrent que trois ou parfois même seulement deux ans de mises à jour majeures d’Android.

En s’en tenant à l’écran de couverture, Samsung a étendu ses fonctionnalités entre les générations. Il y a une correspondance des thèmes lors de la configuration des thèmes Galaxy sur l’écran principal et une foule de nouveaux et améliorés widgets, comme un panneau de contrôle SmartThings pour la maison connectée, un accès à Samsung Wallet, des réponses rapides étendues et des paramètres rapides plus généraux.

Un mode Flex repensé

Le mode Flex fait également son retour. Il vous permet de positionner la charnière robuste du Galaxy Z Flip 4 à des angles multiples dans toute sa gamme de mouvements pour accéder à un certain nombre d’expériences d’écran partagé. La société s’est appuyée sur des offres existantes telles que YouTube et Google Meet (anciennement Google Duo), avec des applications telles que Messenger qui sortent des tests pour recevoir un support dédié au mode Flex. Des fonctions comme le multifenêtre ont été mieux optimisées pour le mode Flex, et il suffit désormais d’un simple geste du bas de l’écran pour les activer.

Au-delà de ces ajouts et mises à jour, qui tirent parti de la configuration matérielle unique du Flip 4, vous pouvez vous attendre à une expérience logicielle One UI plus familière.

La courbe d’apprentissage ne devrait pas être trop importante pour ceux qui viennent d’appareils non-Samsung et la société habille son interface avec de nombreux tutoriels pour vous apprendre succinctement le fonctionnement de certaines fonctionnalités, y compris les ajouts spécifiques au Z Flip 4 comme le mode Flex et l’affichage de couverture.

Galaxy Z Flip 4 : caméras

Une chose qui n’a pas changé sur le Galaxy Z Flip 4 est qu’il utilise toujours deux caméras à l’arrière (une principale et une ultra-large), mais il n’a pas de zoom téléobjectif. Sur un flagship avec un prix phare, cela semble être un gros compromis, mais je suppose que c’est juste à cause du facteur de forme minuscule et du manque d’espace physique.

Voici les spécifications du bloc caméra :

Capteur photo principal de 12 mégapixels, ouverture f/1,8, OIS

Capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, ouverture f/2,2

Caméra frontale de 10 mégapixels

Samsung utilise toujours un capteur de 12 mégapixels pour la caméra principale, mais il s’agit d’un capteur de plus grande taille, de sorte que chaque pixel individuel est près de 30 % plus grand (la taille des pixels est de 1,8 µm sur le Z Flip 4, contre 1,4 µm sur le Z Flip 3). Imaginez chaque pixel comme un seau et plus le seau est grand, plus il peut recueillir de lumière, ce qui devrait faciliter les photos en basse lumière.

Avec le nouveau processeur plus puissant à l’intérieur, les images seront également traitées plus rapidement. Nous avons vu comment d’autres smartphones Samsung, dont un modèle est disponible avec deux processeurs différents, présentaient une qualité d’image différente, mais heureusement, ce ne sera pas le cas sur le Flip 4.

Pendant la journée, les photos des deux sont assez analogues, mais le Z Flip 4 a un objectif plus large et la plage dynamique semble s’être améliorée également, mais les couleurs conservent ce traditionnel « look Samsung » saturé. Les couleurs de la caméra ultra-large sont maintenant beaucoup plus vives en sortant le Z Flip 4, et vous avez beaucoup plus de bleus dans les ciels. Cela semble bon, même si ce n’est pas tout à fait la représentation la plus fidèle à la réalité. Un objectif plus large et des détails plus agréables et plus doux permettent une amélioration légère, mais appréciée en mode portrait également.

Les selfies, en revanche, sont assez analogues sur les deux appareils, sans grande différence.

Galaxy Z Flip 4 : autonomie

Malgré une taille et un facteur de forme pratiquement inchangés, le Z Flip 4 est équipé d’une batterie beaucoup plus importante. Elle est dotée d’une cellule de 3 700 mAh, soit 12 % de plus que la batterie de 3 300 mAh du précédent modèle, le Z Flip 3.

Malgré une augmentation de seulement 12 % de la capacité, elle permet au Z Flip 4 de dépasser la limite en termes de longévité d’une journée. L’écran adaptatif, la gestion intelligente de l’alimentation qui s’ajuste dynamiquement en fonction de l’utilisation et un nouveau menu de profil de performance de la batterie qui vous permet de choisir entre l’option « standard » et une nouvelle option « légère » y contribuent.

Le Z Flip 4 se recharge un peu plus vite maintenant, à 25 W alors que le modèle précédent ne dépassait pas les 15 W. Cependant, il n’y a pas de chargeur inclus dans la boîte. Le Z Flip 4 prend également en charge la recharge sans fil, mais il n’y a pas de données officielles sur la vitesse, mais on peut penser que c’est comme avant, à 10 W. La recharge sans fil inversée est également prise en charge, au cas où vous auriez besoin de recharger rapidement une montre ou vos écouteurs sans fil.

Galaxy Z Flip 4 : verdict

En fin de compte, le Galaxy Z Flip 4 s’appuie sur la base réussie des précédents smartphones pliables à clapet de Samsung. Avec la pléthore d’options de couleurs et la taille minuscule, on peut certainement voir comment il sera un favori parmi ceux qui recherchent un smartphone compact et les nostalgiques des bons vieux smartphones à clapet du passé.

La plupart des défauts du Galaxy Z Flip 3 ont été corrigés par cet appareil. Tout, des améliorations logicielles à la fonctionnalité améliorée de la caméra et à la batterie plus grande, montre qu’il s’agissait d’un exercice de raffinement pour Samsung. Elle l’a fait avec brio. Le Galaxy Z Flip 4 est un appareil vraiment performant dans un boîtier chic et élégant, plus durable que ses prédécesseurs. Vous n’êtes toujours pas convaincu ?

Le Z Flip 4 a un coût élevé, mais il n’est pas prohibitif comme le Z Fold 4, donc il n’est pas non plus hors de portée. Et le fait qu’il s’agisse de la quatrième génération d’un produit est rassurant, car vous savez que les points sensibles initiaux ont été traités et que l’appareil sera capable de résister au stress d’une utilisation quotidienne.