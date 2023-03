Voici les Huawei FreeBuds 2 Pro+, FreeBuds 5 et TalkBand B7

Lors de la conférence de lancement du produit phare Huawei Spring 2023 en Chine, Huawei a dévoilé son dernier smartphone pliable, le Mate X3, ainsi que la série P60. L’événement a également été l’occasion de présenter des wearables tels que les Huawei FreeBuds 2 Pro+, les Huawei FreeBuds 5 et le Huawei TalkBand B7.

Huawei FreeBuds Pro 2+

Les Huawei FreeBuds Pro 2+ ressemblent au FreeBuds Pro 2, mais ils sont dotés d’un double système de surveillance de la fréquence cardiaque et de la température corporelle. Huawei affirme que l’algorithme de fréquence cardiaque TruSeen a une précision élevée de 95 % et de 10 bpm après les tests SGS.

Les écouteurs sont dotés de membranes dynamiques de 11 mm avec une amélioration de 30 % de la force motrice, un support des basses fréquences, HiRes, L2HC, LDAC, HD spatial audio, Active Noise Cancellation jusqu’à 47 dB, et peuvent se connecter à plusieurs appareils.

Les écouteurs prennent en charge la transmission audio haute définition sur le double écosystème Harmony OS et Android, et disposent de trois modes audio : salle de concert, théâtre sonore et cinéma. Ils sont dotés d’un capteur d’attitude à 6 axes pour créer une expérience d’écoute surround haute définition à 360 degrés et d’un système intelligent de réduction dynamique du bruit 2.0, qui peut personnaliser la réduction du bruit en fonction de la structure du canal auditif et de l’état de port.

Huawei FreeBuds 5

Les FreeBuds 5 de Huawei ont un design unique de type Rupert Tears qui ressemble à une goutte d’eau suspendue lorsqu’on les porte. Ils sont dotés d’un système de réduction du bruit de confort semi-ouvert et d’un ANC 3.0 amélioré. Le design en goutte d’eau comporte des zones distinctes pour l’unité sonore, la batterie et le circuit imprimé.

Les FreeBuds 5 prennent en charge les technologies L2HC et LDAC, et sont dotés d’un haut-parleur de 11 mm avec la technologie Sound Pressure Turbo pour un son plus puissant et des voix plus claires. Ils peuvent calculer la structure du conduit auditif de l’utilisateur en temps réel et disposent d’un algorithme d’optimisation de l’audition en temps réel à bande ultra-large qui peut compenser un son précis en l’espace de 2 secondes.

Avec une autonomie de 30 heures, les FreeBuds 5 prennent en charge la charge rapide 5C et peuvent offrir jusqu’à 2 heures d’écoute avec seulement 5 minutes de charge.

Huawei TalkBand B7

Huawei a présenté le TalkBand B7, qui succède au TalkBand B6. Ce tracker de fitness et écouteur Bluetooth deux-en-un est doté d’un écran AMOLED 3D incurvé de 1,53 pouce et d’une coque en titane et acier inoxydable. Le tracker de fitness est étanche et dispose de fonctionnalités telles qu’un capteur de fréquence cardiaque PPG, un capteur SpO2, un tracker de cycle menstruel, un capteur de sommeil et de stress, et 10 modes sport.

Le TalkBand B7 utilise le processeur Kirin A1 de Huawei et est compatible avec HarmonyOS 2.0+, Android 7+ et iOS 9.0 et plus. En outre, il comprend des fonctions telles que la réponse rapide, le contrôle de la caméra et de la musique, et le paiement rapide Alipay. Le TalkBand B7 dispose d’une batterie de 120 mAh et peut être rechargé en USB-C.

Prix et disponibilité