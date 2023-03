Voici le Huawei Mate X3, le smartphone pliable est extrêmement fin et résiste à l’eau

Le smartphone prend également en charge le Bluetooth 5.2, dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral et d’un IR blaster en haut de l’appareil. En plus de tout cela, la messagerie satellitaire bidirectionnelle est également incluse, par les satellites Beidou. Bien sûr, les services Google ne sont pas inclus , en raison de l’interdiction imposée par les États-Unis.

Un capteur photo principal de 50 mégapixels (ouverture f/1.8) couplé à un capteur ultra-large de 13 mégapixels (ouverture f/2.2) et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels (ouverture f/3.4, OIS, un zoom optique 5x, un zoom numérique 50x). Si je ne me trompe pas, c’est la première fois que l’on voit une caméra périscopique sur un smartphone pliable. La marque XMAGE de Huawei est également présente . Une caméra de 8 mégapixels se trouve à l’avant (ouverture f/2.4), sur les deux écrans.

L’écran principal du Mate X3 mesure 7,85 pouces . Il s’agit d’un écran LTPO AMOLED avec une résolution de 2 224 x 2 496 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le second écran mesure 6,4 pouces, et il s’agit d’un panneau LTPO AMOLED d’une résolution full HD+. Cet écran est protégé par le verre Huawei Kunlun, qui s’est révélé excellent sur le Mate 50 Pro .

Le Huawei Mate X3 est conforme à la norme IPX8 en matière de résistance à l’eau . C’est la première fois qu’un smartphone pliable avec une charnière en forme de goutte d’eau offre une résistance à l’eau , c’est donc quelque chose à noter. Son pli sera moins visible que celui du Galaxy Z Fold 4 , simplement en raison de cette charnière. Cette charnière peut également s’arrêter à tout moment entre l’état ouvert et l’état fermé, et est connectée à certaines fonctionnalités logicielles.

Il est encore plus fin que le MIX Fold 2 lorsqu’il est déplié, puisqu’il mesure 5,3 mm, contre 5,4 mm pour le MIX Fold 2. Les différences sont marginales, mais Huawei y est parvenu et n’a pas omis la résistance à l’eau, contrairement à Xiaomi.