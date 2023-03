by

Google Pixel Tablet : davantage d’images du support et de la base de charge

Une nouvelle fuite a fait surface et montre ce qui pourrait être le support officiel de la prochaine tablette Pixel Tablet de Google, baptisé « Charging Speaker Dock » par Google. Bien que le design ne soit pas nouveau, puisqu’il a été révélé lors de l’événement Made by Google l’année dernière, cette fuite nous permet de mieux voir le support sous différents angles.

La fuite, qui a été partagée par @SnoopyTech sur Twitter sous le nom de « Pixel Tablet Stand », montre que le support est très analogue à celui d’un Nest Hub, la tablette n’étant pas attachée. Le nom utilisé pour le produit ne correspond pas au nom que Google lui a donné lors de son événement matériel, ce qui remet en question le fait qu’il s’agisse de l’un des deux « supports » que les rumeurs annoncent — l’un destiné à la recharge et l’autre destiné à la recharge et à la synchronisation.

La théorie des deux supports provient d’une preview de l’APK réalisée par 9to5Google, où un code a été trouvé faisant référence à deux noms de code d’accessoires différents, « Yuzu » et « Korlan ».

Sur les images qui ont fuité, on peut voir le port de charge de type « plug », ainsi que les broches destinées à se connecter à la tablette, à la charger et à la maintenir en position. On ne sait pas si le support ou la base de charge seront fournis avec la tablette, ou s’ils seront totalement optionnels.

La Pixel Tablet elle-même serait équipée d’un écran LCD IPS de 11 pouces, d’un processeur Tensor G2 et de 6 Go de RAM. Elle serait également équipée d’une caméra arrière de 8 mégapixels et d’une caméra frontale.

Associée au support/à la base de recharge, elle constituera sans aucun doute un ajout intéressant à l’écosystème, et il sera très pratique d’en placer quelques-unes à des endroits stratégiques de la maison pour faciliter la recharge dans les différentes pièces. La tablette elle-même semble être un appareil prometteur, et il sera intéressant de voir ce que Google lui réserve à mesure que l’entreprise optimise Android pour qu’il fonctionne mieux sur des écrans plus grands.