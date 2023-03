La date de lancement du Xiaomi 13 Ultra vient peut-être d’être révélée

Xiaomi a livré un flux constant et cohérent d’excellents smartphones au cours des dernières années et, il y a près d’un mois, il a publié sa dernière gamme phare, la série Xiaomi 13. Cette gamme comprend le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro , ce dernier étant l’un des meilleurs photophones de 2023. Mais, il manquait un membre, le Xiaomi 13 Ultra .

