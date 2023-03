Voici la série Huawei P60 : des smartphones pour les passionnés de photos

Huawei vient de lancer le Mate X3, qui intègre de nombreuses technologies intéressantes dans un smartphone pliable, ainsi que sa nouvelle montre très haut de gamme, la Huawei Watch Ultimate. Mais qu’en est-il si vous ne vous intéressez pas aux smartphones pliables et aux montres ? Heureusement, la marque chinoise a annoncé la série Huawei P60 en même temps que le Mate X3.

Huawei a annoncé trois appareils faisant partie de la série, le Huawei P60, le P60 Pro et le P60 Art. Ces trois appareils sont très similaires à bien des égards, mais il existe quelques différences entre eux. Le P60 Art est en fait le plus haut de gamme. Les Huawei P60 et P60 Pro se ressemblent beaucoup, mais le « Art » se distingue par son étrange bloc de caméra et la finition différente de la plaque arrière. Voyons d’abord quelles sont les similitudes.

Les trois smartphones ont le même écran LTPO AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ (2 700 x 1 220 pixels). Son taux de rafraîchissement va de 1 Hz à 120 Hz sur les trois smartphones, tandis qu’ils offrent un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Les trois smartphones sont également dotés d’un poinçon centré en haut de l’écran pour la caméra frontale, et de bords d’écran très fins. Tous les smartphones ont trois caméras à l’arrière, mais il y a quelques différences entre eux. Le « Art » possède également une plaque arrière spéciale qui reflète la lumière de manière intéressante, Huawei a voulu imiter l’eau ici, d’une certaine manière. Ils partagent également les mêmes dimensions, les trois smartphones mesurant 161 x 74,5 x 8,3 mm, mais leur poids est légèrement différent. Les Huawei P60, P60 Pro et P60 Art pèsent respectivement 197, 200 et 206 grammes.

Ils ont également en commun le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et la prise en charge de la 4 G. La 5G n’est pas proposée ici en raison de l’interdiction américaine, à peu de chose près. Les Huawei P60 et P60 Pro offrent jusqu’à 512 Go de stockage, tandis que le « Art » va jusqu’à 1 To. La mémoire vive n’est pas encore connue.

Le Huawei P60 est doté d’une batterie d’une capacité de 4 815 mAh, la même que celle du P60 Pro, tandis que le P60 Art a une batterie de 5 100 mAh. Le Huawei P60 offre un support à la charge filaire de 66 W, tandis que les deux autres smartphones offrent une charge filaire de 88 W. La charge sans fil de 50 W est prise en charge sur tous les smartphones. La charge sans fil de 50 W est prise en charge par les trois smartphones. Et oui, un chargeur est livré dans la boîte avec les trois smartphones.

Les trois smartphones sont certifiés IP68, tout comme le Bluetooth 5.2. Vous trouverez également un capteur d’empreintes digitales incrusté dans les trois smartphones, ainsi que deux emplacements pour cartes nano SIM. Un blaster IR se trouve également en haut des trois appareils.

Focus sur la photo

Les trois smartphones ont le même capteur photo principal. Il s’agit d’un capteur de 48 mégapixels à ouverture réglable (f/1,4 — f/4,0, OIS). Le Mate 50 Pro a adopté la même approche et les résultats sont remarquables. Les Huawei P60 et P60 Pro disposent d’un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels (ouverture f/2,2), tandis que le « Art » dispose d’un capteur ultra-large de 40 mégapixels (ouverture f/2,2).

Le Huawei P60 comprend un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels (ouverture f/3,4, OIS, zoom optique 5x, longueurs focales de 24,5 mm, 13 mm et 125 mm, zoom numérique 50x) pour son troisième capteur photo. Les Huawei P60 Pro et P60 Art, quant à eux, disposent d’un téléobjectif de 48 mégapixels à vision nocturne super-spotting (ouverture f/2,1, OIS, zoom optique 3,5 x, longueurs focales de 24,5 mm, 13 mm et 90 mm, zoom numérique 100x).

Prix et disponibilité

Le Huawei P60 est proposé à partir de 4 988 CNY (environ 670 euros) en Chine. Le P60 Pro est proposé à partir de 6 988 CNY (environ 940 euros), tandis que le Huawei P60 Art est proposé à partir de 8 988 CNY (environ 1 200 euros).

La série Huawei P60 sera commercialisée dans le monde entier, mais nous ne savons pas encore quels modèles exactement.