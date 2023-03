L’Exynos Connect de Samsung est le dernier né de la technologie à bande ultra-large

by

La localisation exacte d’un utilisateur Samsung est sur le point de devenir beaucoup plus facile, car la société dévoile son premier chipset à bande ultra-large qui fera son apparition dans les appareils mobiles et les véhicules dans un avenir proche.

Vous avez entendu parler des AirTags, n’est-ce pas ? Ce produit a été lancé en 2021 et a permis aux utilisateurs de suivre n’importe quel objet à leur guise. Quelque temps plus tard, la FCC a réglementé un spectre dédié à ce type d’utilisation et c’est ainsi qu’est née la technologie de suivi à bande ultra-large (UWB).

Aujourd’hui, Samsung a annoncé sa propre version du suivi UWB, qui est alimentée par son propre chipset Exynos. La technologie est capable de fournir une précision exceptionnelle dans le suivi des objets et est destinée à être utilisée dans les smartphones, les automobiles et même les casques AR/VR.

Samsung Announces Ultra-Wideband Chipset With Centimeter-Level Accuracy for Mobile and Automotive Devices

Le nom officiel de la marque est Exynos Connect et elle utilise des méthodes de communication à courte portée telles que l’UWB, le Bluetooth et le Wi-Fi afin d’offrir des options supplémentaires dans un monde de plus en plus hyperconnecté.

Les technologies de communication sélectionnées permettent un transfert de données rapide à faible coût énergétique. Au cœur de tout cela se trouve la puce Exynos Connect U100, que Joonsuk Kim, vice-président exécutif de l’équipe de développement de la connectivité, a décrite comme étant capable de combiner une télémétrie sophistiquée, un positionnement et une sécurité forte sous la forme d’un chiffrement matériel.

Une réelle précision

La précision et le mode d’économie d’énergie sont quelques-unes des caractéristiques assez uniques de la puce elle-même. Grâce à sa conception, la puce peut détecter des objets jusqu’à un centimètre de distance à un coût énergétique très faible, ce qui en fait une solution parfaite pour les appareils mobiles. La puce est donc particulièrement utile pour le suivi d’objets à l’intérieur, où le GPS ne peut pas vraiment aider.

Dans l’ensemble, Samsung a déployé beaucoup d’efforts pour certifier la puce afin qu’elle devienne un outil utile pour les différentes industries et les utilisateurs finaux. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? On peut supposer que les smartphones et les appareils intelligents équipés de la puce U100 offriront davantage de fonctionnalités, mais nous devrons attendre la sortie de certains d’entre eux avant de pouvoir nous prononcer sur la manière dont ils le feront.