Le Galaxy Z Fold 5 de Samsung s’affiche dans des rendus

Grâce à une série de fuites, nous en savons déjà un peu plus sur les prochains appareils pliables de la société, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 . Aujourd’hui, après avoir eu droit à des rendus (douteux) de ce dernier, un concept ( d’abord couvert par SamMobile dans un article dédié) donne vie au Galaxy Z Fold 5 pour la première fois.

Cette année s’annonce très intéressante pour les smartphones pliables. Non seulement de nombreuses entreprises chinoises commencent à lancer leurs appareils à l’international, mais de nombreux géants de la technologie, comme Google, se préparent à faire leurs débuts dans le domaine des smartphones pliables. Néanmoins, Samsung reste le roi des appareils pliables et le géant technologique coréen n’abandonne pas sans combattre.