Cette IA de Runway va créer des vidéos à partir de vos mots

Quiconque suit l’actualité de l’IA générative devrait se rendre compte que cette nouvelle technologie est en train de devenir rapidement omniprésente. L’année dernière, les générateurs d’images d’IA ont pris le monde d’assaut, et vers la fin de 2022, ChatGPT a capturé l’imagination du public. Aujourd’hui, quelques semaines après le début de l’année 2023, l’IA texte-vidéo est presque là.

Cette semaine, la startup Runway a annoncé Gen-2, un système d’IA multimodal capable de générer des vidéos à partir d’extraits d’autres vidéos, d’images ou même simplement de texte.

Generate videos with nothing but words. If you can say it, now you can see it.

Introducing, Text to Video. With Gen-2.

— Runway (@runwayml) March 20, 2023