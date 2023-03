Le nouveau Outlook pour Windows s’ouvre à davantage de personnes

On ne sait toujours pas quand Microsoft commencera à remplacer complètement l’ancien Outlook par la nouvelle application, ni si le nouvel Outlook arrivera un jour sur Mac. Microsoft a remanié l’application Mac en 2019, et passer d’une application native bien faite à une interface utilisateur basée sur le Web pourrait être un déclassement.

L’application ressemble également à un hybride de l’application Web Outlook et d’Outlook de bureau, avec un design plus moderne et quelques nouvelles fonctionnalités .

La nouvelle application Outlook pour Windows est basée sur l’application Web (Outlook.com) et il lui manquait de nombreuses fonctionnalités cruciales au départ – prise en charge hors ligne, IMAP et POP, pour n’en citer que quelques-unes.

À l’heure actuelle, ce bouton n’est visible que pour les membres du programme Office Inside, ce qui permet aux gens de basculer entre l’ancienne application Outlook actuelle et la version qui la remplacera un jour. C’est un signe que Microsoft souhaite obtenir les commentaires d’un public plus large, en vue d’un déploiement complet.

Depuis près d’un an, Microsoft teste publiquement une toute nouvelle application de messagerie Outlook pour Windows, mais elle était limitée aux personnes déjà inscrites au programme Office Insider. Microsoft est maintenant prête à permettre à un plus grand nombre de personnes de l’essayer.