Les fuites les plus récentes liées au matériel de Google indiquent que l’entreprise s’apprête à sortir une toute nouvelle teinte pour les Pixel Buds A-Series et Pixel Buds Pro. Cette nouvelle couleur serait spécifiquement assortie au Pixel 7a, qui est le prochain smartphone de milieu de gamme de Google.

L’information provient du célèbre Kuba Wojciechowski, qui a tweeté l’information ainsi que des rendus de ce à quoi ressembleront les écouteurs. Selon la fuite, cette nouvelle couleur « ciel » ou bleu « arctique » apparaîtra à la fois dans les Pixel Buds abordables Series-A et les Pixel Buds Pro, ce qui est une info très encourageante pour ceux qui misaient sur un ensemble de Pixel Buds rafraîchis à moindre coût.

Si les rendus fuités sont une indication, il semble que ces nouveaux modèles Series-A seront blancs à l’extérieur, exactement comme leur prédécesseur. Cependant, cette couleur bleu sera présente à l’intérieur du couvercle du boîtier de chargé et sur les écouteurs eux-mêmes.

De plus, Wojciechowski déclare qu’une teinte analogue sera disponible pour les Pixel Buds Pro, bien qu’aucun détail n’ait été fourni pour savoir si cela signifie que les Buds Pro seront également rafraîchis, ou si c’est juste une nouvelle option de couleur qui sera ajoutée à la gamme actuelle. Aucun rendu n’a été tweeté pour accompagner les Pixel Buds Pro.

Google is also working on Pixel Buds Pro in a similar colour. This is most likely to match the Pixel 7a, which appears to have a “arctic blue” colour option. We will most likely see the new SKUs release at Google I/O, alongside the new Pixels.

— Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) March 1, 2023