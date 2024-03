L’application de bureau Proton Mail arrive sur Windows, macOS et Linux

Proton Mail est une alternative respectueuse de la vie privée à Gmail, Outlook.com et d’autres services de messagerie, avec un chiffrement de bout en bout et d’autres améliorations en matière de sécurité. Cela a pris un certain temps, mais il existe désormais une application de bureau officielle Proton Mail pour Windows et macOS, et une version Linux est en cours d’élaboration.

En effet, Proton Mail élargit sa prise en charge à davantage de plateformes en rendant des applications de bureau disponibles pour tous les principaux systèmes.

Proton a déclaré dans un article de blog : « Avec le lancement de l’application de bureau Proton Mail, nous marquons une étape importante dans la façon dont les gens protègent leurs e-mails, en offrant une alternative sécurisée, moderne et indépendante aux pratiques de collecte de données des Big Techs. Cette annonce est l’aboutissement de 10 ans d’innovation dans les technologies de messagerie et de calendrier respectueuses de la vie privée. L’application de bureau a été conçue pour répondre aux besoins et aux attentes de sécurité de nos utilisateurs, le tout dans un design élégant et optimisé pour les ordinateurs de bureau. C’est plus qu’un simple client de messagerie, c’est un engagement en faveur d’un internet qui respecte votre vie privée et vous donne le choix ».

Ce fournisseur d’e-mail sécurisé, prisé des personnes qui envoient des communications sensibles, propose désormais une application pour les ordinateurs Windows et Mac, ainsi qu’une version bêta pour Linux. Ces applications sont accessibles aux utilisateurs payants de Proton Mail.

Une application de bureau est également disponible pour Proton Calendar (là encore pour les clients payants). Les utilisateurs non payants peuvent également profiter d’un essai gratuit de 14 jours pour tester ces nouvelles applications de bureau.

Accessible à tous

La firme suisse souligne que Proton Mail est maintenant disponible sur toutes les principales plateformes de bureau et mobiles. Elle emboîte le pas aux lancements d’applications de bureau pour ses autres produits — le service de stockage cloud Proton Drive et le gestionnaire de mots de passe Proton Pass.

Proton Mail est le plus grand service de courrier électronique chiffré au monde, et la société affirme que les nouvelles applications de bureau offrent la même « cryptographie robuste de bout en bout », mais sous une forme plus pratique.

Proton estime que les autres fournisseurs de courrier électronique ne prennent pas la vie privée des utilisateurs aussi au sérieux. Selon elle, les utilisateurs de Microsoft Outlook, par exemple, « partagent potentiellement leurs données avec les 801 partenaires externes de Microsoft ». Ceux qui accèdent à leurs e-mails via Chrome donnent également aux annonceurs la possibilité de voir leur historique de navigation, d’après Proton.

Proton pense que le fait de proposer ses services sur ordinateur souligne son « engagement à rendre la vie privée et la sécurité aussi accessibles que possible ». Elle ajoute que « c’est une partie importante de l’offre faite aux personnes pour choisir comment protéger leurs données, tout en leur permettant d’être aussi productives que possible ».

La société note également que les grands fournisseurs de courrier électronique, tels que Gmail et Yahoo, ne proposent pas de solutions de bureau. Cependant, Proton affirme que celles-ci sont souvent demandées par les utilisateurs, en particulier les clients professionnels.

Le plan Mail Plus coûte 3,99 euros par mois avec un paiement annuel (47,88 euros/an), ou vous pouvez obtenir toutes les applications de Proton avec des fonctionnalités payantes avec Proton Unlimited pour 9,99 euros/mois avec un paiement annuel (119,88 euros/an).