Microsoft propose le nouveau Outlook pour Windows à tous les testeurs

La nouvelle expérience Outlook pour Windows de Microsoft vient de franchir une nouvelle étape importante. L’application est désormais disponible pour tous les utilisateurs du programme Office Insider qui utilisent les versions Windows de la suite de productivité. Outlook pour Windows apporte de nombreuses améliorations, en commençant par la prise en charge des comptes Microsoft et en terminant par des options de ruban simplifiées.

Microsoft apporte également des astuces dans Outlook afin d’aider les utilisateurs à découvrir l’application de manière plus directe.

« Vous pouvez désormais profiter des astuces qui vous informent des nouvelles fonctionnalités utiles au fur et à mesure de leur déploiement afin que vous puissiez en profiter immédiatement. Vous pouvez également voir les conseils dans la vue du tableau du calendrier, ce qui vous donne tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre emploi du temps en un seul endroit », explique Microsoft.

L’entreprise affirme toutefois qu’elle travaille déjà sur des améliorations supplémentaires pour Outlook, notamment la prise en charge de comptes de messagerie tiers. En d’autres termes, vous pourrez bientôt configurer Outlook pour qu’il récupère les e-mails de Gmail et Yahoo si vous utilisez ces services.

Les fonctionnalités suivantes sont actuellement disponibles et devraient être déployées dans Outlook pour Windows dans les mois à venir :

La prise en charge de plusieurs comptes de messagerie dans la même application. À l’avenir, vous pourrez accéder à plusieurs boîtes aux lettres électroniques et à plusieurs calendriers (professionnels et personnels) dans la même expérience Outlook, tout comme vous pouvez le faire aujourd’hui dans Outlook mobile

Prise en charge des comptes de messagerie tiers dans Outlook pour Windows, notamment Gmail, Yahoo, iCloud, etc.

De nombreuses mises à jour visuelles et options de personnalisation pour que vous puissiez créer votre expérience de messagerie préférée

Prise en charge hors ligne pour vous permettre d’accomplir vos tâches et d’accéder au contenu même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet

Dossiers de recherche pour un accès rapide et facile à tous vos e-mails

Prise en charge des modules d’extension Web pour enrichir les e-mails et les événements du calendrier avec des applications et services tiers tels que Salesforce et Zoom

Prise en charge du type de fichier ICS natif conçu pour vous aider à afficher et à gérer facilement les événements du calendrier afin de ne jamais manquer un événement important

Vous pouvez l’essayer !

Toute personne souhaitant essayer la nouvelle version d’Outlook devra être enregistrée en tant qu’initié d’Office et utiliser les versions Beta Channel ou Current Channel (Preview). Une fois cette condition remplie, il leur suffira d’activer l’option Essayer le nouvel Outlook dans Outlook pour Windows et de suivre les instructions à l’écran.

Le lancement fait suite à un long processus de conception et de test par Microsoft, qui cherche à donner un nouveau souffle à Outlook. Le projet, initialement baptisé « One Outlook », a fait l’objet d’une version bêta publique à petite échelle au début de l’année, mais, parallèlement à la série de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, il a également suscité des inquiétudes en raison des rapports faisant état de l’arrivée de davantage de publicités dans les applications iOS et Android.

Cette dernière version marquera une autre étape importante dans la conception d’Outlook par Microsoft, en vue d’un lancement public plus large, alors restez à l’affût des développements dans les semaines et les mois à venir. En effet, Microsoft prévoit de remplacer à terme le client de messagerie Outlook pour Windows par cette application mise à jour, une fois qu’elle aura atteint la parité des fonctionnalités. Cet échange pourrait prendre de nombreux mois, voire des années, mais tous les testeurs d’Office peuvent désormais avoir un aperçu des changements prévus par Microsoft.