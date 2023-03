L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus pourraient bientôt être disponibles en jaune

En mars dernier, Apple a ajouté deux nuances de vert différentes aux options de couleur de l’iPhone 13. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont ajouté une nouvelle teinte appelée « Vert », tandis que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont devenus disponibles dans une nuance plus claire appelée « Vert Alpin ». Près d’un an plus tard, un informateur postant sur le réseau social chinois Weibo a écrit un court message succinct. En utilisant Google Translate, le message se lit comme suit : « Printemps, iPhone 14, jaune ». Les antécédents de l’informateur étant inconnus, nous devons prendre cette information avec des pincettes.

Néanmoins, le journal japonais MacOtakara a écrit aujourd’hui qu’il a vu quelques messages de ce type de la part d’informateurs en ligne prédisant qu’Apple ajoutera une couleur au milieu du cycle à l’iPhone 14 et à l’iPhone 14 Plus et que cette couleur sera le jaune. Vous vous souvenez peut-être qu’en 2021, le géant technologique a donné aux acheteurs de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini une nouvelle option de couleur violette à choisir.

MacRumors a déclaré qu’il a été informé par de multiples sources que l’équipe de relations publiques d’Apple prévoit un « briefing produit » cette semaine. On ne sait pas si le département des relations publiques se prépare à l’annonce d’une nouvelle option de couleur pour l’iPhone ou s’il y a autre chose dans les tuyaux. En général, il est logique qu’Apple essaie d’injecter quelque chose de nouveau dans la gamme actuelle d’iPhone afin de faire revenir l’attention des médias sur ses smartphones. Cette lumière s’est considérablement affaiblie depuis la sortie des smartphones en septembre dernier.

Apple a déjà sorti des modèles d’iPhone jaunes auparavant. En 2018 et 2019, la couleur a été proposée respectivement pour l’iPhone XR et l’iPhone 11. Le jaune est également un choix pour ceux qui cherchent à acquérir l’iPad de 10e génération. Les choix de couleurs actuels pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus comprennent bleu, mauve, minuit (noir), lumière stellaire (blanc/argent) et (PRODUCT) RED.

Bien que la rumeur actuelle semble ne mentionner que les modèles non Pro de l’iPhone 14, et qu’il n’est pas clair si l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieraient d’une option de couleur supplémentaire, les choix actuels disponibles pour ces modèles sont les suivants : violet intense, or, argent et noir sidéral. Apple pourrait, comme elle l’a fait dans le passé, ne pas ajouter une nouvelle couleur aux modèles Pro. Ce n’est qu’une supposition, mais Apple pourrait estimer que ses modèles Pro n’ont pas besoin d’une nouvelle couleur (surtout un jaune vif) pour stimuler les ventes.

Rien pour la gamme Pro ?

Comme par le passé, l’objectif ici est de stimuler les ventes de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus. Nous sommes maintenant à mi-chemin d’un autre lancement d’iPhone — l’iPhone 15 — et le moment est donc bien choisi pour essayer de susciter un peu plus d’intérêt pour les combinés actuels. Ceci est particulièrement important pour l’iPhone 14 Plus. Alors qu’il a été introduit pour remplacer l’iPhone 13 mini, le bruit court que peu de gens achètent l’iPhone 14 Plus.

Ce n’est peut-être pas surprenant, étant donné que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus se contentent du chipset Apple A15 Bionic de l’année dernière. Apple elle-même semble préférer l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.