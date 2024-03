Proton VPN intensifie la sécurité avec le protocole Stealth sur Windows et plus encore !

Proton VPN intensifie la sécurité avec le protocole Stealth sur Windows et plus encore !

Proton VPN se prépare à apporter son protocole « Stealth » à Windows. Cela s’ajoute à une nouvelle prise en charge de l’IPv6, à la connectivité Apple TV, au split-tunneling sur macOS, et plus encore. Ces nouvelles capacités seront déployées tout au long de l’été et de l’automne 2024.

Les premiers mois de 2024 ont vu une grande expansion du service de Proton VPN. Le fournisseur a ajouté 700 nouveaux serveurs à son réseau, augmentant sa portée mondiale pour couvrir 14 pays supplémentaires. Beaucoup de ces pays, y compris la Turquie et le Sénégal, connaissent une certaine forme de censure en ligne. Proton a également promis de fournir un service VPN gratuit à l’approche des élections dans certains pays, car l’accès VPN peut contribuer à contrecarrer les campagnes de censure menées par le régime.

Maintenant que Proton VPN a élargi ses horizons, il est prêt à se concentrer sur les fonctionnalités principales et les améliorations. L’équipe de Proton s’est rendue sur Mastodon pour annoncer certaines de ces améliorations à venir, notamment la prise en charge du protocole « Stealth » pour Windows.

Le protocole Stealth est conçu pour contourner les blocages VPN qui peuvent être mis en œuvre par des sites Web individuels, des universités ou des gouvernements. Il déguise votre connexion OpenVPN en une simple connexion HTTPS, et il active votre VPN d’une manière qui évite les filtres de détection courants. Les utilisateurs de Proton VPN sur macOS, Android et iOS peuvent déjà profiter de la connectivité Stealth, et les utilisateurs de Windows rejoindront le bercail cet été.

La prise en charge de l’IPv6 arrive également dans Proton VPN. La prise en charge complète des protocoles IPv6 et IPv4 garantit une connectivité plus fiable sur le Web. Comme beaucoup d’autres services VPN, Proton VPN bloque actuellement la connectivité IPv6 pour éviter les fuites de données.

De multiples ajouts

Proton VPN prendra également en charge l’Apple TV au cours de l’été 2024. Cela peut être réalisé avec une application Apple TV appropriée ou un routage DNS intelligent à l’ancienne — cette dernière option est plus courante sur l’Apple TV. Enfin, la prise en charge du split-tunneling arrivera sur les versions macOS et Android TV de Proton VPN. Nous n’avons qu’à attendre quelques mois pour le split tunneling sur Android TV, bien que l’équipe Proton note que la prise en charge de macOS n’arrivera pas avant un certain temps.

Les utilisateurs de Linux sont également comblés. Proton VPN va déployer la prise en charge de Wireguard pour Linux dans une prochaine version bêta. Cette fonctionnalité arrivera dans une version stable à une date non précisée.

Vous pouvez lire la liste complète des fonctionnalités à venir de Proton VPN dans le dernier fil de discussion Mastodon de Proton. Notez que certaines de ces fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement payant. Proton VPN démarre à seulement 4,99 euros par mois lorsque vous achetez 24 mois d’avance, bien qu’il coûte 9,99 euros si vous choisissez la facturation mensuelle.