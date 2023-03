by

Microsoft a commencé le déploiement d’une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 11. Connue sous le nom de Moment 2, cette nouvelle version comprend de nombreuses fonctionnalités, qui ont toutes été précédemment disponibles pour les utilisateurs du programme Insider.

La liste des fonctionnalités est énorme, et elle comprend des améliorations des widgets, comme une interface plein écran qui vous permet de faire l’expérience de cette fonctionnalité d’une manière plus pratique. Des widgets tiers sont également proposés aux utilisateurs, notamment Spotify et Messenger.

En outre, Microsoft met en œuvre des recommandations énergétiques dans l’application Paramètres, tandis que le Bloc-notes obtient des onglets.

« Nous sommes ravis de présenter l’expansion des widgets pour inclure Mobile connecté, Xbox Game Pass, et des partenaires comme Meta et Spotify, de sorte qu’il n’a jamais été aussi facile de rester à jour sur les choses qui comptent. Il suffit de cliquer sur l’icône météo dans votre barre des tâches ou de faire glisser le curseur vers la gauche pour que les Widgets fournissent des informations importantes en un clin d’œil. Avec le lancement des nouveaux Widgets, nous créons une meilleure expérience pour vous, et de nouvelles façons pour les développeurs d’atteindre les clients de Windows », a annoncé Panos Panay.

Mais l’un des plus grands changements est sans aucun doute l’intégration de la nouvelle expérience Bing dans Windows 11. En utilisant la puissance de l’IA, Microsoft a pratiquement réinventé Bing, avec une technologie alimentée par ChatGPT qui offre une interaction de nouvelle génération avec un moteur de recherche.

L’IA dans la barre des tâches

Le nouveau Bing alimenté par l’IA est désormais intégré à la barre des tâches de Windows.

« Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape majeure en ajoutant à l’incroyable étendue et à la facilité d’utilisation du PC Windows en mettant en œuvre une boîte de recherche Windows saisissable et les capacités étonnantes du nouveau Bing alimenté par l’IA directement dans la barre des tâches. Tous vos besoins en matière de recherche pour Windows sont ainsi regroupés en un seul endroit facile à trouver », a expliqué Panay.

La nouvelle version est déjà disponible pour les utilisateurs de Windows 11 version 22H2 qui vérifient manuellement les mises à jour, tandis que Microsoft indique que tous les appareils l’obtiendront le mois prochain dans le cadre du Patch Tuesday de mars.