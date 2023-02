Comment accéder à l’aperçu de l’intelligence artificielle du nouveau Bing de Microsoft ?

Microsoft s’attaque à toutes les billes de la recherche et de l’IA avec ce qu’elle appelle « le nouveau Bing ». Cette énorme mise à jour du moteur de recherche de l’entreprise intègre un chatbot alimenté par une nouvelle version de GPT d’OpenAI. En d’autres termes, il est extrêmement intelligent et réagit à toutes les commandes de recherche en langage naturel, un peu comme le fait ChatGPT aujourd’hui.

Bing va encore plus loin en proposant des réponses informatives qui s’appuient sur des informations beaucoup plus pertinentes que ce qui était possible auparavant. Vous pouvez lui demander quelque chose comme « Je dois organiser un dîner pour 6 personnes qui sont végétariennes. Pouvez-vous me suggérer un menu à 3 plats avec un dessert au chocolat ? ». En plus de vous montrer des résultats de recherche pertinents et ordinaires, vous obtiendrez souvent une réponse personnalisée de Bing Chat qui peut vous aider à faire des recherches, à planifier, à trouver des idées et même à créer un tout nouveau contenu.

Contrairement au prochain Bard de Google, vous pouvez dès aujourd’hui essayer le nouveau Bing par vous-même. Cependant, il y a quelques limitations. Pour commencer, vous ne pouvez pas encore avoir de conversation avec Bing Chat. Bien qu’il puisse offrir des réponses à certaines requêtes en langage naturel entrées dans le moteur de recherche Bing, vous ne pourrez pas poser de questions complémentaires pour le moment. Vous pourrez tester le Bing Chat dans son intégralité lorsqu’il sera disponible en avant-première en vous inscrivant sur la liste d’attente.

Comment utiliser les nouveaux Bing et Bing Chat ?

Il n’y a pas plus simple pour essayer le nouveau Bing : il suffit d’aller sur Bing.com avec un navigateur de bureau. Vous verrez immédiatement le nouveau champ de recherche élargi qui vous permet de saisir des requêtes de 1 000 caractères maximum. En dessous, vous trouverez plusieurs exemples que vous pouvez essayer en un clic.

Malheureusement, cet aperçu est très limité dans la mesure où Bing ne semble pas répondre à chaque requête de recherche par une réponse Bing Chat. Les exemples de requêtes fournis fonctionnent certainement, mais aucune des requêtes personnalisées que j’ai essayées n’a renvoyé autre chose que des résultats de recherche typiques. Même certaines des versions abrégées des exemples fournis par Microsoft sur sa page de liste d’attente ne fonctionnent pas sans les requêtes d’exemple complètes.

En outre, si vous cliquez sur l’une des réponses de suivi automatique de Bing Chat générées à partir des requêtes d’exemple, vous n’obtenez pas d’interaction supplémentaire avec le chatbot — il vous renvoie simplement à une page d’inscription à la liste d’attente. En l’état actuel des choses, le nouvel aperçu de Bing ne sert apparemment que de représentation visuelle et conceptuelle de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque la mise à jour complète sera disponible.

S’inscrire sur la liste d’attente de Bing Chat

Heureusement, il est très facile de s’inscrire sur la liste d’attente. Vous pourrez également obtenir un accès plus rapide en suivant quelques étapes supplémentaires :

Dans un navigateur Web, rendez-vous sur Bing.com/new Appuyez sur « S’inscrire sur la liste d’attente » Si vous n’êtes pas déjà connecté, connectez-vous à votre compte Microsoft À partir de là, vous devriez être sur la liste d’attente. Microsoft vous enverra un e-mail confirmant votre statut. Vous recevrez également un autre e-mail une fois que vous aurez franchi les barrières, et vous pourrez alors l’essayer dans toute sa splendeur en vous rendant simplement sur Bing.com

Vous voulez augmenter vos chances de prendre une longueur d’avance ? Voici ce qu’il faut faire, selon Microsoft :

Allez sur Bing.com/new et connectez-vous Si vous êtes déjà sur la liste d’attente, vous devriez voir un gros bouton bleu indiquant « Accéder au nouveau Bing plus rapidement ». Cliquez dessus Cliquez sur « Paramètres par défaut de Microsoft ». En fonction du navigateur que vous utilisez, vous serez invité à changer votre moteur de recherche par défaut pour Bing. Par exemple, si vous utilisez Google Chrome, vous serez dirigé vers la boutique Chrome pour télécharger une extension qui ajoute un raccourci vers Bing et modifie votre page de démarrage par défaut ainsi que le moteur de recherche par défaut utilisé lorsque vous saisissez des requêtes dans la barre d’adresse Téléchargez l’application Bing sur votre appareil Android ou iOS et connectez-vous à l’aide de votre compte Microsoft

Avec un peu de chance, vous serez parmi les premiers à essayer toutes ces fonctionnalités, sans aucune restriction.