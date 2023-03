Le nouveau Bing alimenté par l’IA arrive dans Windows 11

Comme prévu, Microsoft apporte le puissant et quelque peu controversé Bing alimenté par l’IA à Windows 11, et le place directement dans votre barre des tâches. La mise à jour arrive aujourd’hui (28 février), mais si vous n’avez pas déjà accès à Bing AI (peut-être êtes-vous encore sur une liste d’attente), vous ne le verrez pas. Ceux qui y ont accès et qui utilisent au moins la version 22H2 de Windows 11 verront le même chatbot Bing activé par ChatGPT qu’au moins un million de personnes utilisent depuis près d’un mois.

Le Bing alimenté par l’IA est conçu pour être comme un copilote de moteur de recherche. Vous pouvez utiliser le nouveau Bing en mode de recherche standard ou en mode conversationnel, où vous posez n’importe quelle question au chatbot, même une série de questions qui restent dans leur contexte et, si tout va bien, vous aident à obtenir de meilleures réponses.

Désormais, cette expérience sera intégrée à la boîte de recherche centrée et très populaire de Windows 11, dans la barre des tâches. Alors que Microsoft, dans l’article de blog annonçant la mise à jour, met en avant certaines des histoires inspirantes de découverte d’informations générées par le Bing alimenté par l’IA, la décision de l’introduire sur une plateforme utilisée par des millions de personnes n’est pas sans controverse.

Depuis son introduction lors d’un événement surprise il y a quelques semaines, les utilisateurs ont poussé Bing à ses limites. Il a été accusé d’inventer des choses, de tricher au morpion et de dérailler. Microsoft a réagi en mettant des garde-fous à la nouvelle technologie, notamment en limitant les interactions à cinq réponses à la fois.

Mais rien de tout cela n’a ralenti les plans d’expansion de Microsoft. La semaine dernière, Microsoft a dévoilé la version mobile de Bing, qui intègre l’interaction vocale. D’une certaine manière, Microsoft prend ses précautions en introduisant Bing alimenté par l’IA dans Windows 11 et non dans Windows 10, qui est beaucoup plus répandu et qui pourrait se trouver sur plus d’un milliard d’appareils.

Malgré tout, il s’agit d’une expansion significative de la disponibilité de Bing avec l’IA, et la feuille de route est claire. Cette recherche alimentée par ChatGPT fera finalement partie de toutes les installations de Windows 11, ce qui signifie que son apprentissage pourrait se développer à un rythme exponentiel. Cela pourrait également signifier que Microsoft rencontrera encore plus de défis imprévus liés aux chatbots.

Microsoft présente Mobile connecté pour iOS

Parallèlement à la mise à jour de la barre des tâches Bing, Microsoft apporte enfin Mobile connecté aux appareils iOS. Pendant des années, Microsoft a offert une connexion directe de Windows aux meilleurs smartphones Samsung par le biais de Mobile connecté, permettant le transfert du navigateur et la possibilité d’envoyer des textes et d’autres notifications du téléphone vers l’écran Windows.

Cette mise à jour de Windows 11 ajoute enfin la prise en charge des iPhone, permettant aux utilisateurs de Windows d’afficher les messages et les notifications de leurs iPhone sur leurs PC Windows 11 et de synchroniser leurs contacts. Vous pourrez même gérer les appels téléphoniques depuis votre PC.

Contrairement à la mise à jour de Bing, celle-ci n’est encore disponible qu’en preview pour les membres du programme Windows Insider, un programme de version bêta auquel vous pouvez vous inscrire ici. N’oubliez pas que l’exécution d’un logiciel inédit comporte son lot de risques, notamment la perte de données en cas de panne du système.

D’autres nouveautés

Il y a un tas d’autres mises à jour notables de Windows 11 dans la version publique complète d’aujourd’hui.

Une expérience Android améliorée et une activation plus facile pour les smartphones Samsung

Microsoft a rendu la connexion entre un appareil Android et un PC Windows encore plus forte. Des centaines de milliers de commentaires positifs montrent que les utilisateurs apprécient d’avoir un accès instantané à leur téléphone depuis leur PC.

Les utilisateurs de Samsung peuvent désormais activer le hotspot personnel de leur smartphone d’un simple clic depuis le réseau Wi-Fi. De plus, ils peuvent transférer les sessions de navigation de leur smartphone vers leur PC grâce à la fonction Sites Web récents, ce qui permet de naviguer sans effort.

Expérience d’appel vidéo améliorée

Montrez le meilleur de vous-même grâce à des effets d’IA avancés tels que le contact visuel, le flou d’arrière-plan, le cadrage automatique et la mise au point de la voix. La nouvelle mise à jour de Microsoft permet de trouver et de régler plus facilement les paramètres de Windows Studio Effects directement depuis la barre des tâches dans les paramètres rapides.

Ces fonctions peuvent être utilisées avec votre caméra et votre micro intégrés, et peuvent être appliquées à vos applications de communication préférées, avec une intégration transparente dans Microsoft Teams.

Connectez-vous facilement

L’expérience de la signature Chat a été améliorée pour simplifier la prévisualisation des vidéos, l’accès aux appels ou le partage des liens d’appel à partir de n’importe quelle application. Vous pouvez accéder rapidement à toutes les conversations dans une même fenêtre et passer rapidement d’une conversation à l’autre.

Obtenez de l’aide rapidement avec l’application Assistance rapide

L’application Assistance rapide permet d’obtenir de l’aide plus facilement que jamais. Vous pouvez vous connecter rapidement à partir du menu Démarrer. Vous pouvez également passer du partage d’écran au contrôle total pendant une session. De plus, un pointeur laser permet de mettre en évidence les éléments à l’écran pour faciliter le guidage des personnes.

Restez à jour avec les widgets

Grâce aux widgets, Microsoft vous permet de rester informé sur ce qui vous intéresse. Vous pouvez désormais accéder à des informations sur Mobile connecté, Xbox Game Pass et des partenaires comme Meta et Spotify d’un simple glissement ou clic sur l’icône météo dans votre barre des tâches.

Expérience tactile améliorée

Les récentes mises à jour, telles que les commandes tactiles de Snap pour aligner rapidement vos fenêtres d’un simple toucher, et les nouveaux gestes tactiles pour ouvrir et fermer facilement Démarrer, Widgets et Paramètres rapides, ont rendu l’utilisation d’un appareil tactile plus facile que jamais.

Optimisez votre écran et votre flexibilité sans clavier grâce à la barre des tâches repliée. Détachez votre écran, et la barre des tâches s’efface. Pour ouvrir une autre application ou consulter votre volet Widgets, il suffit de faire glisser la barre des tâches vers le haut pour la développer et faciliter la navigation.

Enregistrement d’écran dans l’outil Capture

Microsoft a mis à niveau l’outil Capture pour permettre aux utilisateurs de capturer, enregistrer et partager leurs créations directement dans l’application. Pour utiliser l’enregistreur d’écran, il suffit de le rechercher dans la barre des tâches et il sera enregistré dans un dossier par défaut. Un moyen simple d’ouvrir l’outil de capture est d’utiliser le raccourci clavier Windows + Shift + S.

Onglets dans le Bloc-notes

Le Bloc-notes a été amélioré avec des onglets, ce qui permet une expérience plus organisée et plus efficace. Pour créer un nouvel onglet, il suffit d’ouvrir l’application Bloc-notes et de cliquer sur l’icône +. La compilation de code avec moins de problèmes de formatage sera ainsi beaucoup plus simple.

Fonctions d’accessibilité améliorées

Microsoft est fier d’introduire la prise en charge d’un plus grand nombre d’écrans braille, dont trois nouveaux écrans conçus pour Surface par HumanWare, ce qui permet de passer facilement de Narrateur à d’autres lecteurs d’écran.

Les personnes aveugles peuvent ainsi utiliser efficacement Windows. En outre, l’accès vocal est disponible sur Windows 11 dans toutes les applications Microsoft, ce qui permet aux gens de créer, de collaborer et de se connecter sans utiliser de clavier ni de souris.

Réduire votre empreinte carbone

Windows s’est engagé à aider les gens à réduire leur empreinte carbone et à investir dans des technologies durables.

Pour permettre aux utilisateurs de contrôler facilement leur impact environnemental, de nouveaux boutons on/off et de nouvelles recommandations ont été ajoutés aux paramètres du système. Cela permet de mieux comprendre les choix de l’utilisateur et facilite l’action.

Exploitez la puissance de l’IA pour trouver facilement des fichiers

Les utilisateurs de Windows dans les environnements professionnels pour accéder plus rapidement et plus facilement aux fichiers dont ils ont besoin. Disponible sur les appareils Windows 11 Pro et supérieurs qui sont associés à Azure Active Directory (AAD), les utilisateurs se verront présenter un contenu recommandé alimenté par l’IA dans leur menu Démarrer.

En cliquant sur le menu Démarrer, les utilisateurs verront apparaître du contenu connexe qui pourra les aider à organiser les réunions à venir, à accéder rapidement aux fichiers faisant l’objet d’une collaboration, et plus encore. L’Explorateur de fichiers a également plus à offrir, comme la recherche de fichiers la plus rapide et les fichiers locaux et sur le cloud recommandés, le tout en un seul endroit pratique.

Accédez à votre Cloud PC avec l’application Windows 365

Microsoft a lancé l’application Windows 365 dans le Microsoft Store, qui permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à leurs Cloud PC. Cette application est adaptée aux paramètres, au profil et au style de travail de chaque utilisateur, et permet aux administrateurs informatiques d’offrir aux employés une expérience d’authentification unique.

Lancez la mise à jour !

Comme mentionné précédemment, cette mise à jour majeure de Windows 11 est lancée aujourd’hui (28 février) et si la plupart des mises à jour seront disponibles pour tout le monde, le Bing alimenté par l’IA n’apparaîtra que si vous faites déjà partie du programme de prévisualisation de Bing.