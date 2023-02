Ford tease son SUV électrique avant de le dévoiler

Les F-150 Lightning et Mach-E électriques de Ford sont formidables, mais le constructeur automobile se prépare maintenant à sortir quelque chose de plus familial. Ford a récemment commencé à parler d’un nouveau SUV électrique, et maintenant de nouvelles images ont fuité de ce que nous supposons être le Ford Explorer EV.

Martin Sander, le responsable de la ligne de modèles électriques de Ford en Europe, a récemment publié sur Twitter une courte vidéo de présentation du prochain véhicule électrique du constructeur. Malheureusement, nous ne voyons pas grand-chose d’autre qu’une silhouette de la carrosserie et quelques enjoliveurs de roues fantaisistes, mais le teaser révèle plus que cela.

Dans le message Twitter, Martin dit que les acheteurs peuvent s’attendre à « l’héritage rebelle et intransigeant des SUV de Ford, réimaginé pour l’ère du VE » et termine le message avec le hashtag « ExploringReinvented ». Ce commentaire laisse fortement entendre qu’il s’agit du nouveau Ford Explorer EV, dont la date de sortie est prévue pour 2024.

Here’s @amko_leenarts showing us that you can expect rebellious, uncompromising, SUV heritage reimagined for the #EV era. Join us on March 21st! #ExploringReinvented #ElectricVehicle pic.twitter.com/LulZXIFJSG — Martin Sander (@MSander22) February 23, 2023

En outre, le tweet confirme que le prochain véhicule entièrement électrique de Ford sera dévoilé le 21 mars, ce qui signifie que nous n’avons plus beaucoup à attendre. Le Ford Explorer est un grand SUV disponible en France et dans d’autres régions sélectionnées au prix de départ de 89 000 euros, et il semble maintenant que le populaire SUV soit sur le point de devenir électrique.

Nous avons vu quelques fuites du véhicule dernièrement, qui montrent un design analogue à l’Explorer à essence actuel, mais légèrement plus petit et plus bas au sol. Nous ne savons pas si le nouvel Explorer EV offrira des sièges de troisième rangée, mais c’est certainement possible.

Les rumeurs suggèrent qu’il offrira une autonomie de 345 à 480 km par charge, selon le modèle, ainsi que des configurations à propulsion arrière ou intégrale. Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir tous les détails.